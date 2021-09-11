911後又挺過新冠 黃華清渡2劫 矢言餘生服務華社

恐襲20周年，黃華清在華埠舉辦圖片展示緬懷。(記者張晨/攝影)

美國酒店華裔協會主席黃華清，在九一一 恐襲後經歷人生逆轉；20年前他是世貿雙塔酒店的員工，事發時他因在華埠 做義工沒有上班而躲過一劫，但仍親睹世貿倒塌；2020年他又確診新冠，因恐襲纖維化肺基礎病住進重症室，一度與家人交代後事，卻再次挺過；他說，「20年，渡兩劫，要用有限的生命繼續服務華社。」

「我望著飛機撞上大樓，整個人跪在地上，恐襲發生後，整間酒店倒塌，我們也失去了工作。」黃華清回憶，20年間他不知多少次想像過自己從雙塔中逃生的場景，「上天憐憫我，因當天我去做義工逃過一劫，人應該在有生之年做有益的事，我的心是想幫助華人 爭取合法權益，保障我們能在平等的環境下享受同等的待遇。」

在九一一後大約八個月，黃華清在另一間酒店找到工作，碰巧遇到兩名舊同事，大家有感於華人在酒店行業經常被剝削，於是決定成立酒店華裔協會；就這樣，他由普通一名酒店從業員，變為了勇於捍衛華人權益的中堅分子，黃清華說，「是九一一影響了我。」

黃華清在恐襲後在原爆點做義工，但卻因缺少防護患上纖維化肺病。(記者張晨翻拍)

2020年3月，新冠肺炎僅僅在紐約爆發一個月，黃華清也不幸確診；又因當時醫療系統正處於飽和狀態，他幾經求醫才得到救治。

「因為恐襲後立馬跑去前線做救援，不懂防護，所以在七年前被確診了纖維化肺病。」黃華清說，患上新冠後，自己的體溫一度飆升至華氏104度，身體「感覺一邊被烈火烘烤，一邊被人用刀刮血肉」；加之哮喘、高血壓等老年病，讓年近70歲的他一度開始和家人交代後事，並做好了「回不來的準備」。

回想起自己住院的14天，每天要注射、服用約十種藥物，也幾乎很少能合眼睡覺，只是呆坐在病房的椅子上看外面空曠的街道，「沒想到我的病竟一天天好轉，老天讓我再次渡過了這個死劫。」他說。

黃華清在恐襲後在原爆點做義工，但卻因缺少防護患上纖維化肺病。(記者張晨翻拍)

如今每到恐襲的整數紀念，黃華清都會舉辦緬懷活動，今年同15年一樣，他在華埠舉辦了圖片展，提醒人們永遠記住這段刻骨之痛的歷史；「20年，渡兩劫，又讓我重新審視了人生，所以接下來我要用有限的生命繼續服務華社。」