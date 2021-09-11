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參加高風險課外活動 12歲以上須接種疫苗

記者張晨／紐約報導
市公校12歲及以上學生參加高風險課外活動必須接種疫苗。(取自市長辦公室)
市公校12歲及以上學生參加高風險課外活動必須接種疫苗。(取自市長辦公室)

紐約市公校防疫政策再次緊縮，繼參加高風險運動比賽的高中體育生被要求接種疫苗後，市長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，全市12歲及以上學生也須至少接種一劑疫苗才能參加高風險課外活動。

位列高風險的課外活動包括：合唱團、音樂劇、舞蹈隊、樂隊及管弦樂隊、啦啦隊、步兵團和旗手隊。

市府表示，這與聯邦疾病防治中心(CDC)和州府給出的指導方針相符，該方針明確指出，在高傳播社區，如果參與者沒有接種疫苗，高風險的課外活動應該取消或改為線上進行。

根據新規，12歲以上的學生如果可以在27日前證明自己接種首劑疫苗，就可以繼續參加這些課外活動；若這些活動在室外進行，則不要求參與者戴口罩。

疫苗接種證明可通過市府門戶網站https://vaccine.schools.nyc提交；網站允許參與這些活動的教職工和學生上傳不同種類的證明，包括最基本的接種卡、紐約州「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)或其他有政府紀錄的圖片信息。

教育局表示，提交這一信息將有助於支持紐約市的防疫工作，並確保所有學生和教職員工的安全。

在開學的第一周，疫苗接種點將向所有學校的12歲以上學生開放，學生可以在校內接種第一劑，並在10月的第一周進行後續接種，疫苗均免費。

教育總監波特(Meisha Porter)表示，今年秋天歡迎學生們回來參加被這場疫情奪走的所有活動，而能夠拯救生命的疫苗使這一切成為可能。

疫苗 紐約市 教育局

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