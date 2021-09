悼念911 紐約絕對安全…數千警員全城駐守

反恐小組及武警會在全城重點地區駐守。(記者張晨/攝影)

紐約市 九一一恐襲20周年悼念活動在即,拜登總統也會出席;加之國際局勢緊張,聯邦與州、市府10日介紹安保情況,數千名警員將在全市各地駐守,且目前沒有可信威脅。

影音來源:記者張晨

市警總局長希爾(Dermot Shea)以其個人名義擔保,「我保證明天這座城市絕對安全。」紐約市不會受到任何影響,民眾可出門盡情享受周末,這裡依然是世界上最偉大的城市。

不過希爾並未就民眾是否要在特殊地帶繞道而行給出明確答案,他表示,這是紐約,所以正常的交通問題依舊存在;但市警會在官方推特上發布實時路況預警,民眾可留意查看。

州長霍楚 (Kathy Hochul)提醒民眾,人們會在大都會 運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)運營的公共交通樞紐周圍看到「非常多的全副武裝人員」。

「這些是荷槍實彈的警員,你會覺得他們看起來有點軍事化。」霍楚說,「但我們是要讓所有人知道,『若你敢惹紐約,後果自負』。」

市長白思豪(Bill de Blasio)表示,目前還沒有針對紐約市具體可信的威脅,「市警不是每天,而是每分每秒都在觀察著全市所發生的一切。」

他指出,即使在20年後的今天,仍然可以看到來自全世界的威脅和來自本土的挑戰,但民眾不用擔心,因為近年來紐約市已經建立了非凡的反恐及情報收集能力,

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)也表示,目前全國範圍內也未發現具體的威脅,「我們正在非常仔細地監察各種信息,不僅是在國內,而是在全世界。」