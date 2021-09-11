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舒默陸天娜承諾 為911倖存者爭醫療援助

記者牟蘭／紐約報導
「紀念之光」(Tribute in Light)在九一一事件20周年前夜，在世貿廢墟遺址亮起，藍色光束照向天際。(路透)
「紀念之光」(Tribute in Light)在九一一事件20周年前夜，在世貿廢墟遺址亮起，藍色光束照向天際。(路透)

九一一恐怖攻擊今年屆滿20周年，國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與另一位紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，10日在紐約宣布，已在參院提出「九一一救援者與倖存者健康援助修正案」，期盼為九一一事件的一線救援人員及倖存者，提供更多醫療援助。

世界貿易中心健康計畫(The World Trade Center Health Program)於2015年在國會通過，旨在為九一一事件救援人員與倖存者提供健康檢查與相關疾病的治療，直至2090年；這項法案並未考量因通貨膨脹導致的醫療費用增加，致使這項經費可能在2025年不敷使用。

紐約州聯邦參議員舒默(前左一)、陸天娜(前左二)，在參院提出「九一一救援者與倖存...
紐約州聯邦參議員舒默(前左一)、陸天娜(前左二)，在參院提出「九一一救援者與倖存者健康援助修正案」。(美聯社)

舒默聯合陸天娜以及多個維權團體代表在曼哈頓宣布，已提出「九一一救援者與倖存者健康援助修正案」(The 9/11 Responder and Survivor Health Funding Correction Act)，計畫為倖存者提供更多醫療援助資金；舒默承諾，將盡力讓參院通過這項修正案。

陸天娜表示，她與國會同事將繼續為那些經歷九一一事件的一線救援人員與倖存者爭取權益，讓他們得到應有的醫療保障，「當所有人都跑下雙子塔時，是那些救援人員衝上去營救；但不幸的是，他們因此吸入有毒氣體」。

紐約市共有343名消防員在就九一一事件中因捨身救援而喪生，僅曼哈頓下城南街消防站...
紐約市共有343名消防員在就九一一事件中因捨身救援而喪生，僅曼哈頓下城南街消防站就有14人殉職；圖為該消防站門前的紀念牌。(Getty Images)

官方統計顯示，參與九一一事件救援的消防員中，有75%的人因此染上相關疾病；在20年前勇闖世貿廢墟、不幸失去雙腿的消防員菲爾(John Feal)表示，在未來的20年內，還有更多的同事會因九一一事件導致的疾病而不治，「平均每2.7天，我們就會失去一個同事。」

九一一事件倖存者詹姆斯(Mariama James)表示，因九一一恐襲，他的父親因患上重症肺炎，在今年5月離世，她的母親罹癌，她自己和孩子都因此患上相關疾病，「我的孩子十個月大時，全身開始感染，我帶著他四處求醫，從一個醫生到另一個醫生。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，世貿中心健康計畫為逾10萬名九一一救援人員及倖存者提供醫療援助，若新提案通過，將為逾3萬5000名恐襲時還是幼童的倖存者，也提供相關的醫療援助。

在九一一事件發生時就已是聯邦參議員的舒默(中)，在恐襲發生後與國會同僚一起探訪世...
在九一一事件發生時就已是聯邦參議員的舒默(中)，在恐襲發生後與國會同僚一起探訪世貿廢墟。(美聯社)

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