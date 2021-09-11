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紐約市立法限制抽成 3美食外送平台提告

記者顏潔恩／紐約報導
Grubhub、DoorDash及Uber Eats9日向聯邦法院提告，反對市議會對第三方送餐平台抽成上限的規定。（美聯社）
Grubhub、DoorDash及Uber Eats9日向聯邦法院提告，反對市議會對第三方送餐平台抽成上限的規定。（美聯社）

紐約市議會日前投票通過限制第三方外賣平台對餐館抽成上限不得超過15%的法案，另要求第三方平台註冊執照、每兩年審核一次等措施，引起三大外賣平台的不滿；Grubhub、DoorDash及Uber Eats9日向聯邦法院提訴，稱該法案違憲，干擾服務平台與餐館業者之間自由協商的權利。

市議會上月底通過法案，規定第三方外賣服務平台每單對餐館抽成不得高於15%，其他類型服務的費用比率不得高於5%，信用卡處理費不得超過3%；同時要求第三方外賣服務平台向市消費者與勞工保護局申請營業執照，每兩年審核一次，並要與餐館業者共享訂餐者信息等。

Grubhub、DoorDash及Uber Eats在紐約市的銷售業績平分秋色，各占34%、36%及30%，是當地最主要的第三方服務平台，市議會一系列的措施可能帶來嚴重打擊，對此9日向聯邦法院提告；指出該法案違憲、是市議會毫無意義的舉動，並干擾服務平台與餐館業者之間自由協商合同條約的權利，市強行改變，甚至獨裁干擾一個原本充滿自主活力的行業。

他們表示，第三方服務平台與餐館的利益緊緊相連，平台每年注入數億元資金推廣營銷，並從中幫助餐館業者接觸到新的顧客，以及保留現有顧客，價格管制最終會導致消費者需支付高額費用、且餐食選擇會更少；更何況現在對室內用餐的限制已大部分解封，不該以公共健康危機為由掌控第三方服務平台的收費制度，市府反而應向餐館業者提供更多直接援助，如稅收減免或分發補助金。

Grubhub還在聲明中表示，疫情期間傾力支持紐約市及全國各地的餐館，卻換來市議會違憲的作法，價格管制將反而造成送餐費用提高，對平台及餐館來說都是損失；雖然他們有和市議會溝通協商的意願，但很遺憾地現在別無選擇，必須採取法律行動。

市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，列為永久性措施。(...
市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，列為永久性措施。(本報檔案照)

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