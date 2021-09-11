地鐵停擺5小時 州府：人為失誤

紐約市地鐵在出現重大電力故障後，多條地鐵線路停運。(本報檔案照)

紐約市地鐵 系統8月29日發生重大電力故障，造成八個列車線路停運數小時，數百名乘客被緊急疏散，州長委託兩家獨立調查公司調查，10日結果顯示，電力出現故障是人為引起，並不是之前預想的電流衝擊。

州長霍楚(Kathy Hochul)10日發佈報告，解釋了當晚多條地鐵線路停運五小時的原因。

調查顯示，地鐵之所以癱瘓，是由於當時一個塑膠護板不見，一名地鐵員工因此失誤按到緊急停止開關，才會造成鐵路控制中心(Rail Control Center)突然與地鐵信號燈系統斷聯。

調查還指出，電力中斷的情況之所以加劇，是因為鐵路控制中心缺乏電力監控系統的運用，若有該系統，就能察覺到關鍵電氣元件(key electrical components)的運作情況。

對此霍楚指導大都會運輸署(MTA )的運營控制中心(Operation Control Centers)對系統進行檢查，尋找可能潛在的其他問題；並要求MTA實施改進方案，避免此類事故再次發生。

「我需要MTA採取相對的措施，保障通勤客不會再遭遇這樣的事」，霍楚表示，紐約客應對地鐵系統充滿信心，而相關人士必須履行職責，讓紐約客能夠重拾信心。

MTA代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)表示，當局將安裝額外的電纜連接，來增強電源冗餘系統；同時也會設立一個更全面的建築管理系統，監管電力分配、機械和安全系統狀態等。