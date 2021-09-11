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多名病史教職員工未獲醫療豁免 UFT怒嗆市府

記者顏潔恩／紐約報導
UFT主席穆格魯(右上)10日與擁有疾病的教師召開線上會議，批評市府拒絕為有病況的教師員提供合理工作安排。(視頻截圖)
UFT主席穆格魯(右上)10日與擁有疾病的教師召開線上會議，批評市府拒絕為有病況的教師員提供合理工作安排。(視頻截圖)

紐約教師聯合工會(UFT)日前投訴至州府公共雇員關係委員會，要求其針對市府強制公校教職員工接種疫苗違背聯邦和州法，介入調查；10日獨立仲裁員宣布結果，市府應提供遠程教學選項，由有醫療和宗教豁免的教職員提供網課，市教育局表示同意改變規定。

UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)10日與患有疾病的教師召開線上會議，指出此前向市府申請「合理的工作安排」(Reasonable Accommodation)，以避免返校授課面臨感染風險，卻遭到拒絕，批評市府和市教育局的做法。

兩名教師愛德華斯(Steven Edwards)、德徹斯(Aaron Decherd)現身說法，愛德華斯表示，過去從事媒體工作時曾到九一一恐襲現場探查，後來落下病根，多年來癌症纏身。

德徹斯也說，自19歲起患上腎衰竭等眾多疾病，一年中請的病假也比常人來得多；他本身已完成兩劑疫苗甚至補強針的接種，但始終檢測出未產生抗體，醫生強烈反對他待在人多的公共場合，也不適合返校教課。

10日稍晚仲裁員公佈結果，紐約市要為如癌症患者的教職員提供遠程教學選擇，這也包括已接種但免疫系統較差的教職員；如果教師尋求豁免的病況不在豁免名單上，則將由獨立仲裁員針對個別案例作出決定。

其他不願接種疫苗的教師，市府則要提供他們維持健康保險福利的無薪假期或合理的遣散費，無薪假可一直延續到明年9月；這些教師一旦接種疫苗，就可以回到工作崗位，若到明年9月始終未接種，系統就會假定他們離職。

針對宗教豁免的申請者，仲裁員只會對公認的宗教組織請求作考慮，申請者一定要有神職或宗教人員提交的書面形式文件；若拒絕無薪假期，市府就需給教師合理的遣散費，若不接受以上任一選擇，將受到紀律處分。

市教育總監波特(Meisha Porter)隨後發布聲明，UTF成員可在9月20日之前申請醫療、宗教豁免及特殊工作安排，獲批者可允遠程教學。

其他職員則必須接種，否則9月28日起會被停發工資，並需在11月30日前辭職；未接種者也可獲無薪病假至明年9月5日，以上兩種情況的職員都能維持健保福利，只要教職員接種首劑疫苗，就能回校園執教。

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