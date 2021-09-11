紐約客談／紐約市精神疾病服務欠缺 傷人不用追責

自疫情爆發以來，紐約市 精神病患者攻擊案不斷，不過這並非突然，美國 精神健康一直是嚴重社會問題之一，但政府對精神疾病患者過於放任導致該問題愈發嚴重。

此前有一份遞交至白宮 的精神疾病調查報告，顯示美國每年有20%人口患上精神疾病，其中5%患有狂躁、抑郁、精神分裂等重癥，且三分之二的患者得不到治療。

美國對精神疾病問題處理不當，以「人權」為理由，讓大部分該類需要幫助的人群放任自流，加上家屬的無力承擔治療費用，患者逐漸演變成遊民，引發治安等社會問題。

近一年半來，精神疾病患者攻擊案不斷，將一個個慘不忍睹的事實赤裸裸的擺在民眾面前，然而從聯邦到地方均無能為力；因為精神病人也享有人權，這是美國立國之本，他們可以自我選擇是否接受醫療幫助，哪怕是在神智不清情況下；再者美國早已漏洞百出的醫療系統，也無力承擔20%美國人精神醫療開支，只能期待一部分人自愈，對病情愈發嚴重者坐視不管。

這些病情加重的患者，在病情惡化時也許會選擇跳軌、跳河等方式自殺，也許會拿著斧頭、錘子沖入某個餐館、某家銀行，砸向某個路人頭顱；沒有傷及性命的被警方抓起來關上一兩天，在保釋改革等法案下釋放出獄，然後等待下一次發病時犯下更令人發指的惡行，直到奪走某個或一群無辜者性命，才會被關入監獄。

可即使這樣也不意味著結束，也許在多份精神鑑定報告下，這類人仍能逃離法律的制裁，經過幾年治療繼續回歸社會，反正政府能發錢，即便不工作也餓不死。

（紐約客談，每周二至周六見報）