紐約客談／無心插柳柳成蔭 霍楚成最熟悉華社的州長

州長霍楚 日前任命華裔孫雯為副幕僚長，身擔長期目標規畫及政策、事務優先權決策工作；這是首次有華裔進入州府如此高層級的決策圈。

毫無疑問，霍楚是紐約州 57任州長中，最熟悉華社的一位。當然，部分原因也是「無心插柳」。

前州長葛謨 精於政治算計。政治勢力強大或更受主流媒體關注的非洲裔社區、義大利裔社區、愛爾蘭裔社區、猶太裔社區遊行或活動，他跑得勤。而作為副州長，霍楚權責本就禮儀性為主，葛謨不願動大駕、但州長又禮貌性應出席的活動，就紛紛派她作代表。

因此，從曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、布碌崙日落公園等各地華社的新春遊行，到與華社座談美甲行業新規、推帶薪病假法，或者選舉年來喝奶茶、吃點心幫葛謨拉票，七年多裡，代表葛謨與華社互動的任務，幾乎都落在霍楚身上。

沒想到隻手遮天的葛謨也馬失前蹄，已邊緣化的「閒職」霍楚轉眼創下歷史，成為紐約州首位女州長；華人社區也驚喜收穫一位有史以來最熟悉華社、互動也最多的州長。

2012年起就在州府任職的孫雯，近幾年一直是州府位階最高的亞裔高官，此次更上一層樓，進入決策圈，一是顯示其能力廣獲認可，二也可見霍楚對華裔、亞裔社區的示好。

作為來自中國的新移民，中文流利且成長於紐約華人社區的孫雯毫無疑問將能在霍楚政府的決策與資源分配上，替華人社區爭取到更多話語權；霍楚剛上任就遇上艾妲風災，州府立即有能講中文的員工到法拉盛賑災，提供中文資訊，也顯示華裔「身邊人」的建言，霍楚是重視且聽進去的。

（紐約客談，每周二至四見報）