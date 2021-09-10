4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 與艾姆赫斯特的兩棟住宅，多年前因涉嫌非法改建地下室與非法出租被鄰居投訴，直到日前紐約暴雨 ，造成四名華裔死亡，市府才再次介入；市樓宇局(DOB)已開出強制清空令(Vacate Order)，調查相關樓宇。

根據市樓宇局的信息，位於法拉盛Peck大道交153街的華人所有的住宅，2003年起就遭到附近鄰居的投訴，稱屋主涉嫌非法改建，屋中常見不同的人員進出，2004年到2006年，相關住宅又多次被人投訴。

華人屋主因非法改建一家庭至四家庭住房，以及在未獲得建築許可的情況下，在房內加建洗手間、電路與煤氣，被當局罰款逾1萬元，但之後市樓宇居再未回訪這棟住宅是否涉及非法出租與改建等問題。

位於艾姆斯特84街的一棟住宅，在2012年4月遭到附近民眾的投訴，稱屋主涉嫌非法改建並出租地下室，要求執法人員檢查，同年8月，該棟住宅再次遭舉報，稱有人違規在地下室銷售食物，市樓宇局的執法人員兩次敲門無人應答後，放棄對這棟住宅的調查。

直到1日颶風艾妲(Ida)引發暴雨，皇后區的多個地下室與一層被淹，導致居住在法拉盛Peck大道的冷鴻升一家三口以及艾姆斯特84街的86歲陳月蓮(Yue Lian Chen，姓名皆音譯)在水災中喪生，市府才再次介入調查，強制清空涉嫌非法改建的樓宇。

市樓宇局的調查結果顯示，陳月蓮住址並非特別洪澇危險地區(Special Flood Hazard Zone)，但她所居住的地區明確規定只能用於「娛樂、儲藏與鍋爐房」，但屋主在沒有取得當局許可的情況下，違規在地下室安裝電路與管道裝置。

市樓宇局的發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)對此回應稱，當局在水災發生後向全市的六棟非法改建的樓宇展開調查，其中五棟違規建築導致住戶死亡，包括法拉盛Peck大道交153街的住宅與艾姆斯特84街的住宅；他指，這些樓宇因非法改建導致的不安全居住環境，已被開出強制清空令。

魯丹斯吉表示，紐約市 警正在調查這些在水災中喪生的住戶，市樓宇將在相關調查結束後，再對違規樓宇做出處罰。