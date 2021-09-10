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自由家庭獎學金 助911難屬求學…20年4000人受惠

記者金春香／紐約報導
自由家庭獎學金基金啟動新的2500萬元籌款活動，已經收到來自Medal Dash的11萬5000元捐贈。（記者金春香／攝影）
自由家庭獎學金基金啟動新的2500萬元籌款活動，已經收到來自Medal Dash的11萬5000元捐贈。（記者金春香／攝影）

自由家庭獎學金基金(Familites of Freedom Scholarship Fund)在九一一恐襲發生後成立，為在恐襲事件中及之後遇難或終身殘疾的受害者家屬提供大學學費，至今已經幫助近4000名學生完成學業，其中不乏華裔獲得者；該基金9日宣布啟動全新的2500萬元籌款活動，計畫為更多有需要的家庭提供幫助。

九一一恐襲事件發生後不到一周，世界各地民眾都主動要求為受害者子女提供幫助，自由家庭獎學金基金應運而生，由全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)負責管理。

巫德寧(Dening Wu Lohez)18歲與家人從上海移民美國，1990年代與來自法國的丈夫洛赫茲(Jerome Lohez)相識於研究生院，1998年結婚，然而就在二人攜手迎接更美好生活之際，30歲的洛赫茲不幸在九一一當日罹難，當時二人剛剛從歐洲探望家人後回美。

巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，三年後丈夫就遇難。（巫德寧提供）
巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，三年後丈夫就遇難。（巫德寧提供）

巫德寧說，她本以為辦公室位於26樓的丈夫有機會生還，但近一周後，她還是未能在生還名單上找到他的名字，明白二人天人永別；最終她決定將丈夫的一部分殘骸帶回法國，而找不到的那部分則與其他罹難者共同長眠在世貿中心遺址。

巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，但三年後丈夫就遇難。（巫德寧提供）
巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，但三年後丈夫就遇難。（巫德寧提供）

巫德寧隨後決定辭去穩定的軟體工程師工作，重回校園學習經濟與國際政策，了解恐襲發生背後的原因，她申請並順利獲得自由家庭獎學金，入讀哥倫比亞大學國際關係學院，之後多年探訪中東數國，完成職業軌道的轉換，現在是紐約市立大學皇后學院的經濟系講師。

丈夫在當日罹難的Kathy Wisniewski也表示，二人的三個孩子都是獎學金的受益者，如果沒有這筆資金支持，他們不可能獲得高等教育，而畢業後，三名子女也都以自己力所能及的方式，捐贈自由家庭獎學金基金，幫助更多人。

「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡表示，九一一事件後，世界日報和全國各地的讀者共籌得了超過80萬元的資金，通過捐贈給基金會、紅十字會、公立學校等，幫助恐襲遇難家庭，很多讀者寄來的裝有捐款的信件，承載著美國華裔的愛國精神，承載著他們希望回饋這個國家所提供的機會的熱忱；其中30萬元捐贈給自由家庭獎學金基金，因為世界日報秉承幫助更多人接受高等教育、實現夢想的理念。

巫德寧的丈夫在九一一恐襲中罹難，她也因此轉換職業軌道，成為一名教育者。（記者金春...
巫德寧的丈夫在九一一恐襲中罹難，她也因此轉換職業軌道，成為一名教育者。（記者金春香／攝影）
9日自由家庭獎學金基金啟動一項全新的2500萬元籌款活動，計畫為更多有需要的家庭...
9日自由家庭獎學金基金啟動一項全新的2500萬元籌款活動，計畫為更多有需要的家庭提供幫助，他們已經收到來自Medal Dash的11萬5000元捐贈。（記者金春香／攝影）

美國獎學金 九一一 教育

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