911恐襲20周年 市警全員戒備

市警表示，在今年的九一一20周年紀念儀式上，將出動所有的反恐資源以確保儀式順利進行。(本報檔案照)

九一一 恐襲20周年，紐約市 將舉辦各類紀念儀式，不過有鑑於近日凱達(al Qaeda)組織與阿富汗首都喀布爾機場外的爆炸案，儘管目前未有針對紀念儀式的可信具體威脅，市警表示，反恐資源將全員出動，確保紀念儀式的順利進行。

市警反恐小組指揮官馬泰索(Martine Materasso)表示，市警將出動強大的安全保護網，來確保當天的20周年紀念儀式順利；她說，屆時將使用所有的反恐資源，包括出動爆炸物探測警犬、爆炸物探測器(explosives detection instruments)、重武器小組(Heavy Weapons Team)、市警防爆小組(NYPD bomb squad)、車牌閱讀器(license plate readers)、放射性和化學感應器、監控攝影機等，另外在雙子星大樓遺址也將有大批制服警察守備。

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，九一一事件已經過了20年， 但至今人們仍然感受強烈，面對這個重要的周年紀念日的到來，全世界的目光都將放在紐約市，也代表著市府必須採取特別的預防措施，來保護所有市民。

白思豪說，到目前為止，市警未收到具體的可信威脅，但防範勝於未然，隨著紀念日的到來，市警也將在整個紐約市進行部署，「我們緊盯著一切動態，因為我們知道恐怖組織的方式，我們知道這個周年紀念日，他們也將會密切注意。」

馬泰索說，在11日當天紀念活動前，防爆小組將對世貿中心場地勘查，活動期間也會持續待在現場；她提醒民眾在本周末不要使用無人機(drone)，「我們還將派出反無人機探測小組(counter-drone detection teams)，在必要時出動。」