我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

911恐襲20周年 市警全員戒備

記者顏嘉瑩／紐約報導
市警表示，在今年的九一一20周年紀念儀式上，將出動所有的反恐資源以確保儀式順利進行。(本報檔案照)
市警表示，在今年的九一一20周年紀念儀式上，將出動所有的反恐資源以確保儀式順利進行。(本報檔案照)

九一一恐襲20周年，紐約市將舉辦各類紀念儀式，不過有鑑於近日凱達(al Qaeda)組織與阿富汗首都喀布爾機場外的爆炸案，儘管目前未有針對紀念儀式的可信具體威脅，市警表示，反恐資源將全員出動，確保紀念儀式的順利進行。

市警反恐小組指揮官馬泰索(Martine Materasso)表示，市警將出動強大的安全保護網，來確保當天的20周年紀念儀式順利；她說，屆時將使用所有的反恐資源，包括出動爆炸物探測警犬、爆炸物探測器(explosives detection instruments)、重武器小組(Heavy Weapons Team)、市警防爆小組(NYPD bomb squad)、車牌閱讀器(license plate readers)、放射性和化學感應器、監控攝影機等，另外在雙子星大樓遺址也將有大批制服警察守備。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，九一一事件已經過了20年， 但至今人們仍然感受強烈，面對這個重要的周年紀念日的到來，全世界的目光都將放在紐約市，也代表著市府必須採取特別的預防措施，來保護所有市民。

白思豪說，到目前為止，市警未收到具體的可信威脅，但防範勝於未然，隨著紀念日的到來，市警也將在整個紐約市進行部署，「我們緊盯著一切動態，因為我們知道恐怖組織的方式，我們知道這個周年紀念日，他們也將會密切注意。」

馬泰索說，在11日當天紀念活動前，防爆小組將對世貿中心場地勘查，活動期間也會持續待在現場；她提醒民眾在本周末不要使用無人機(drone)，「我們還將派出反無人機探測小組(counter-drone detection teams)，在必要時出動。」

紐約市 白思豪 九一一

上一則

速度與激情 紐約著名賽車場 玩家不能錯過

下一則

新世界商城持槍搶劫 警逮1嫌

延伸閱讀

梅西感恩節大遊行回歸 參與者須接種並戴口罩

梅西感恩節大遊行回歸 參與者須接種並戴口罩
紐約客談／反疫苗者 罔顧的是自己性命

紐約客談／反疫苗者 罔顧的是自己性命
颶風罹難者 地下室最多…災區非法改建房屋 今年不罰款

颶風罹難者 地下室最多…災區非法改建房屋 今年不罰款
白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費

白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費
白思豪：受災民眾維修房屋申請許可免費

白思豪：受災民眾維修房屋申請許可免費

熱門新聞

法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？