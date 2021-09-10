紐約1/3市府員工未打疫苗 擴大教職員接種令
全美兒童染疫人數激增，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日宣布，將強制市教育局員工疫苗接種令擴大至與市府有合同的私營托兒所和課後班員工，27日前須完成一劑接種；不過市府未計畫強制要求符合年齡條件的學生接種；而在全市範圍內，市政府員工仍有三分之一未接種疫苗。
白思豪表示，市府已要求全市公校教職員須在27日前接種至少一劑疫苗，教師、餐廳人員和外部合同工等所有公校人員都涵蓋在內，但未包括2萬4000名與市府簽約、但屬於私人運營的托兒所和課後班員工，為確保所有孩童的安全，疫苗接種令將擴大至這些員工；這一措施得到大部分托兒所和課後班員工的支持。
雖然州長霍楚(Kathy Hochul)稱，不排除情況合適時，強制要求初高中生打疫苗，但白思豪表示，紐約市沒有計畫強制要求學生接種，「我們不認為這是正確的做法。」市府會將重點放在確保學生13日重返校園上。
目前紐約市12歲以上學生中，65%已經接種，遠高於紐約州同年齡組50%的接種率；開學後每所學校將每兩周進行一次新冠病毒檢測，全市700多所有12歲以上學生的學校，還會在首周繼續提供首劑疫苗的接種服務。
紐約市教師已於9日返崗，教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，今年的挑戰是從上一學年30萬名返校學生增加到100萬名，工會已購買檢測設備確保教師可以獨立檢查教室內的空氣質量。
市府此前規定，所有市政員工須在9月13日公校開學前完成新冠疫苗接種，否則須接受每周新冠檢測。
但截止7日，全市只有約23萬9000名市府員工至少接種一劑疫苗，接種率僅為65%，低於紐約市成人78%的接種率，且與三周前的58%相比，增速緩慢；其中清潔局接種率最低，僅為44%，市警接種率為53%。
白思豪表示，市府員工若不遵守規定，最終將失去薪資，市府檢查員將走訪市府各部門辦公室、餐廳和活動場所，監督對疫苗接種證明的檢查。
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