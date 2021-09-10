紐約1/3市府員工未打疫苗 擴大教職員接種令

華埠容閎小學校長譚玲芳（左）與教師Laura Lai（右）翻看學生畢業紀念冊。（Getty Images）

全美兒童染疫人數激增，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)9日宣布，將強制市教育局員工疫苗 接種令擴大至與市府有合同的私營托兒所和課後班員工，27日前須完成一劑接種；不過市府未計畫強制要求符合年齡條件的學生接種；而在全市範圍內，市政府員工仍有三分之一未接種疫苗。

白思豪表示，市府已要求全市公校教職員須在27日前接種至少一劑疫苗，教師、餐廳人員和外部合同工等所有公校人員都涵蓋在內，但未包括2萬4000名與市府簽約、但屬於私人運營的托兒所和課後班員工，為確保所有孩童的安全，疫苗接種令將擴大至這些員工；這一措施得到大部分托兒所和課後班員工的支持。

雖然州長霍楚(Kathy Hochul)稱，不排除情況合適時，強制要求初高中生打疫苗，但白思豪表示，紐約市沒有計畫強制要求學生接種，「我們不認為這是正確的做法。」市府會將重點放在確保學生13日重返校園上。

目前紐約市12歲以上學生中，65%已經接種，遠高於紐約州同年齡組50%的接種率；開學後每所學校將每兩周進行一次新冠病毒檢測，全市700多所有12歲以上學生的學校，還會在首周繼續提供首劑疫苗的接種服務。

紐約市教師已於9日返崗，教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，今年的挑戰是從上一學年30萬名返校學生增加到100萬名，工會已購買檢測設備確保教師可以獨立檢查教室內的空氣質量。

市府此前規定，所有市政員工須在9月13日公校開學前完成新冠疫苗接種，否則須接受每周新冠檢測。

但截止7日，全市只有約23萬9000名市府員工至少接種一劑疫苗，接種率僅為65%，低於紐約市成人78%的接種率，且與三周前的58%相比，增速緩慢；其中清潔局接種率最低，僅為44%，市警接種率為53%。

白思豪表示，市府員工若不遵守規定，最終將失去薪資，市府檢查員將走訪市府各部門辦公室、餐廳和活動場所，監督對疫苗接種證明的檢查。