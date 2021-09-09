颶風罹難者 地下室最多…災區非法改建房屋 今年不罰款

紐約市 因颶風 艾妲(Ida)引發的死亡案例中，最多源於非法改建的地下室；為幫助當地災民重建家園，紐約市長白思豪 (Bill de blasio)8日宣布，今年不會對災區內的非法改建房屋進行罰款，以鼓勵有需要的民眾求助。

市樓宇局(DOB)表示，颶風艾妲造成紐約市13人死亡，其中11人居住在地下室，而在這六個地下室中，就有五個為非法改建；市府預測，全市非法改建的地下室可能多達5萬間，居住超過10萬人，引起市府對紐約市非法改建房屋問題的重視。

白思豪表示，重災區災民大多是居住在非法改建地下室內，現在的首要任務是幫助流離失所的人重返家園，執法並不是當下目標，因此今年不會對災區內違規改建的房東進行罰款；根據白思豪給出的數據，全市2000棟住家在暴雨後接受檢查，不少屋主坦承住客沒有在符合規定的環境下生活。

「對於整個非法改建的情況，我們有很多事要處理，但眼下沒有必要讓房主面臨『雙重困境』」，白思豪說道，他們才因颶風損失不少財產，不要在這時雪上加霜，他也不想看到原本居住在地下室的人因此被趕出家門。

統計顯示，目前不到300名災民接受市府的幫助，入住緊急酒店，但同時市府預測這個數字還會再上升；另外，洪災導致全市共1400輛汽車報廢拖走，還收集到9100噸碎片。

為幫助災民重建居所，州府、聯邦提供許多援助項目，聯邦急難管理局(FEMA)也提供最高3萬6000元的救助金；有需要的民眾，可上網至DisasterAssistance.gov或致電(800) 621-3362查詢。