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返校準備不足 民代促提供網課

記者和釗宇／紐約報導
威廉姆斯、崔馬克、高步邇等民代與維權團體8日在市政廳集會，抨擊市府仍未能公布清晰的校內防疫準則，並呼籲市府提供遠程教學選項。（記者和釗宇／攝影）
威廉姆斯、崔馬克、高步邇等民代與維權團體8日在市政廳集會，抨擊市府仍未能公布清晰的校內防疫準則，並呼籲市府提供遠程教學選項。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校下周一即將復課，但Delta變種病毒引起的新一輪疫情還在蔓延，市府未提供遠程教學選項；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)、曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)等民代與維權團體8日集會，抨擊市府仍未能公布清晰的校內防疫準則，讓家長擔憂，呼籲市府提供遠程教學選項。

市長白思豪(Bill de Blasio)、市教育總監波特(Meisha Porter)此前一再保證，之所以要求100%重開實體課，是因為校內衛生環境已經非常安全；市府此前已要求所有公校教職員工必須接種，所有進入校區的人員必須戴口罩並保持社交距離，教室也必須達到通風標準。

不過，威廉姆斯表示市府的準備仍然不足；他說，市府去年就準備不足，導致開學日期一再推遲，開學後也混亂不堪，「現在12歲以下兒童還不能打疫苗，Delta變種病毒傳播的風險很大，如果有學生和家長感到不安全，他們就不應該被迫到校上課，因此市府必須提供遠程選項。」

威廉姆斯說，如果市府仍然準備不足，就會重蹈去年的覆轍。（記者和釗宇／攝影）
威廉姆斯說，如果市府仍然準備不足，就會重蹈去年的覆轍。（記者和釗宇／攝影）

他說，目前的校內防疫規則仍非常模糊，「仍有數千個教室通風問題沒有解決，只能靠開窗通風，進入冬季將不可靠；市府要求所有人戴口罩，殘障兒童和自閉症兒童很難時刻戴口罩，市府也沒有提供清晰的要求或豁免；如果仍然準備不足，就會重蹈去年的覆轍。」

崔馬克則表示，市府的準備工作是不及格的，很多操作讓人迷惑；例如，Delta變種病毒比去年秋冬的病毒更為厲害，但市府今年的學生檢測規定卻比去年更寬鬆，每兩周僅檢測10%的學生，「而且，如果家長不簽檢測同意書，就沒法給學生檢測；去年的規定是，如果家長不簽同意書，學生就必須遠程上課。」

崔馬克表示，市府的準備工作是不及格的，很多操作讓人迷惑。（記者和釗宇／攝影）
崔馬克表示，市府的準備工作是不及格的，很多操作讓人迷惑。（記者和釗宇／攝影）

崔馬克說，「現在市府仍未明確，到底出現多少病例會導致關閉學校；這意味著，開學後每個學校可能都會通報病例，這些信息就會在社交網路上傳播，家長就會擔心，校長的電話會被打爆，但他們也無權決定是否關校；市府總想著恢復正常，但事實是現在不是正常的時期；市長應該做正確的事，提供網課選項，而不是粉飾太平。」

高步邇表示，曼哈頓很多學校的空間很小，無法保證維持社交距離。（記者和釗宇／攝影）
高步邇表示，曼哈頓很多學校的空間很小，無法保證維持社交距離。（記者和釗宇／攝影）

高步邇則表示，曼哈頓不少學區教育理事會(CEC)此前都通過決議，呼籲市府提供網課選項，畢竟網課選項和到校上課並不衝突，「曼哈頓很多學校的空間很小，無法保證維持社交距離；而且，不同社區的接種率差異較大，孩子們跨區上課，會增加感染風險。」

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