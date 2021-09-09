紐約客談／反疫苗者 罔顧的是自己性命

紐約市 以宗教團體為勢的反疫苗 保守派，有疫情 爆發初期就因不守防疫規矩，引起其他族裔社區不滿的正統猶太教會，將新冠疫苗視為「不聖潔的東西」；近日布碌崙(布魯克林)非洲裔牧師麥考爾(Kevin McCall)，將疫苗與酒精、毒品等危害人體的物質相提並論，並效仿加州基督教會策略，推出「入教會獲新冠疫苗豁免信」，支持出於宗教原因不接種的信徒。

宗教信仰神聖不可侵犯，就算是有執法權的政府也忌憚三分，在有衝突的理念上做足溝通與諒解。

麥考爾聲稱收到許多來自教會內外民眾索信的訴求，是在市長白思豪實施強制疫苗接種要求後才出現的趨勢，有不少公職人員，諷刺的是還有醫護人員在內；多數並不是麥考爾原屬的教會成員，只想藉宗教名義推脫疫苗接種。

不接種的理由千萬種，反疫苗保守派往往將此牽扯到宗教自由，「我的身體我作主」，以人權與自由為擋箭牌 ，但未曾想過其他民眾希冀的，是疫情早日結束、生活恢復正常的自由。

即便不相信科學，也要看看擺在眼前的事實，未接種者就是有更高的死亡風險，不能視而不見啊。

佛州、田納西州三名資深廣播電視台主持人，過去在節目中經常質疑疫苗的抗疫能力，至今相繼染疫病歿；德州一對夫婦生前拒打疫苗，隨後雙雙病逝，妻子的臨終遺願，就是希望孩子們都接種疫苗。

反疫苗頑固派應以對自己的行為三思而行，接種疫苗從大體上是為大眾共同利益出發，從小而論，是保障個人的生命安全；不接種者罔顧的終究是自己的性命，如果染疫病危送醫搶救，很有可能為時已晚。

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