我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

紐約客談／反疫苗者 罔顧的是自己性命

紐約客談

紐約市以宗教團體為勢的反疫苗保守派，有疫情爆發初期就因不守防疫規矩，引起其他族裔社區不滿的正統猶太教會，將新冠疫苗視為「不聖潔的東西」；近日布碌崙(布魯克林)非洲裔牧師麥考爾(Kevin McCall)，將疫苗與酒精、毒品等危害人體的物質相提並論，並效仿加州基督教會策略，推出「入教會獲新冠疫苗豁免信」，支持出於宗教原因不接種的信徒。

宗教信仰神聖不可侵犯，就算是有執法權的政府也忌憚三分，在有衝突的理念上做足溝通與諒解。

麥考爾聲稱收到許多來自教會內外民眾索信的訴求，是在市長白思豪實施強制疫苗接種要求後才出現的趨勢，有不少公職人員，諷刺的是還有醫護人員在內；多數並不是麥考爾原屬的教會成員，只想藉宗教名義推脫疫苗接種。

不接種的理由千萬種，反疫苗保守派往往將此牽扯到宗教自由，「我的身體我作主」，以人權與自由為擋箭牌 ，但未曾想過其他民眾希冀的，是疫情早日結束、生活恢復正常的自由。

即便不相信科學，也要看看擺在眼前的事實，未接種者就是有更高的死亡風險，不能視而不見啊。

佛州、田納西州三名資深廣播電視台主持人，過去在節目中經常質疑疫苗的抗疫能力，至今相繼染疫病歿；德州一對夫婦生前拒打疫苗，隨後雙雙病逝，妻子的臨終遺願，就是希望孩子們都接種疫苗。

反疫苗頑固派應以對自己的行為三思而行，接種疫苗從大體上是為大眾共同利益出發，從小而論，是保障個人的生命安全；不接種者罔顧的終究是自己的性命，如果染疫病危送醫搶救，很有可能為時已晚。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

疫苗 紐約市 疫情

上一則

梅西感恩節大遊行回歸 參與者須接種並戴口罩

延伸閱讀

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走
洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制

洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制
全美第二大學區LAUSD將要求12歲以上學生強制接種疫苗

全美第二大學區LAUSD將要求12歲以上學生強制接種疫苗
AZ疫苗副作用 歐盟增列罕見神經病變

AZ疫苗副作用 歐盟增列罕見神經病變
受限多重因素 COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期

受限多重因素 COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒