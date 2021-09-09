補強針2周內開打 未來或強制初高中生接種

霍楚表示，未來不排除會要求初高中學生必須打疫苗；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（路透）

數據顯示，紐約州 完全接種疫苗 的民眾中，遭到新冠病毒突破感染的人只占0.5%；紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)8日呼籲民眾繼續踴躍接種疫苗，表示州府已準備好在未來兩周內開始補強針注射；她還表示，目前青少年接種率仍然較低，州府將推動青少年疫苗接種，不排除情況合適時強制要求初高中生打疫苗。

根據州府數據，目前全州新冠住院人數為2415人，數字仍在增長，目前全州醫院僅剩36%的普通床位和26%的ICU床位可用；霍楚說，她已與醫療系統通話，認為目前的醫療資源有能力處理本輪疫情；「目前醫療資源仍然足夠應對，他們知道如何做，我們也已隨時準備好擴充醫療資源。」

霍楚呼籲民眾繼續接種疫苗；數據顯示，全州近73%的成年人已經完全接種疫苗；儘管Delta變種病毒的傳染性高於原型病毒，但在完全接種者中，僅有0.5%的人感染病毒；同時，所有新冠住院者中，完全接種者僅占0.04%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)建議，民眾完全接種八個月後可接種補強針；霍楚表示，民眾可從9月20日起接種輝瑞補強針，莫德納未來也將提供補強針；他說，州府將根據此前政策，為地方政府提供6500萬元資金用來推動補強針接種。

新學期開學在即，霍楚表示，目前青少年接種率仍然不足，根據州衛生廳的數據，全州12至17歲青少年中只有50%完全接種；她說，學生接種率低讓她擔憂，須將所有選項考慮在內，包括要求全州初高中學生接種，「這肯定是一個選項，但我也了解，很多家長對疫苗抱有疑慮；我希望家長能聽從我們的建議，為孩子們做出最好的選擇，我也希望考慮所有選項，因為如果疫情數字繼續增長，我們就要採取一切必要的措施。」

公衛專家此前表示，儘管新冠病毒極少導致青少年出現重症，但青少年傳播病毒仍帶來危險，尤其是全州20%的成年人仍未接種的情況下；為鼓勵青少年接種，霍楚還宣布推出「返校接種」活動，將在一些青少年接種率較低的地區增設臨時接種點，供學生接種。