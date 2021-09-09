梅西感恩節大遊行回歸 參與者須接種並戴口罩

梅西百貨第95屆感恩節大遊行將恢復傳統，允許民眾到現場觀看。（記者和釗宇／攝影）

梅西百貨 公司(Macy's)8日宣布，去年因新冠疫情 取消公眾觀看、縮減氣球規模的梅西感恩節大遊行 ，今年將恢復疫情前的舉辦模式，所有參與者須打疫苗、戴口罩。

因疫情影響，去年的梅西感恩節大遊行路線僅限一條街內，不少彩車和表演人員無法到場，參與人員從僅萬人銳減至960人，觀眾也不能現場觀看，改為電視直播。

該公司表示，今年舉辦的第95屆感恩節大遊行，遊行路線將長於去年，預計將有80到100人操控巨型氣球，參與總人數預計約為1600人，仍遠不及以往的8000人左右，所有參與者和工作人員都必須完全接種疫苗並戴口罩，前行過程中也將保持社交距離，一些參與者表演節目時除外；該公司人員表示，遊行路線目前仍未確定，但預計和兩哩的傳統路線相差不遠。

梅西感恩節大遊行執行總監考斯(Will Coss)表示，「我們非常高興今年的遊行能夠盡可能回歸以往，回到紐約市的道路上，讓全美的觀眾欣賞這一傳統節目。」

市府將負責管控場外觀看區域，不會要求觀眾入場前出示疫苗接種紀錄；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「很激動我們今年將迎來梅西感恩節遊行完整回歸，這是全球聞名的慶典；我們感謝梅西百貨去年創造性地延續了感恩節遊行傳統，期待今年遊行的回歸，觀眾也能安全在現場觀看遊行。」

以往的梅西感恩節遊行會吸引200萬至300萬觀眾到場觀看，目前尚不知今年將有多少觀眾，市府將於11月公布觀看地點和相關限制措施；同時，NBC也將在11月25日早9時至中午12時全程直播。