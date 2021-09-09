搭地鐵未戴口罩 8月零開罰

孫雅云表示，在曼哈頓中城布萊恩公園附近的地鐵站，常常看到警察沒戴口罩。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市的新冠肺炎確診病例，上月達到幾個月來的新高峰，不過根據大都會運輸署(MTA)公布的最新數據，因未戴口罩 而在市內公共交通遭罰50元的規定，在8月未開出任何罰單，為自去年9月以來，首個零開罰的月份；因拒絕戴口罩而遭到警方要求離開者，則有21次。

紐約州自去年9月中，開始要求乘客搭乘市內公共交通工具時必須戴口罩，否則將罰款50元，至今該規定實施將滿一年，與去年12月相比，被罰者的數字减少了96%，當時共計有536人，因不遵守時任州長葛謨(Andrew Cuomo)的行政令而遭罰。

數據也顯示，因為未戴口罩或口罩佩戴方式錯誤，而遭到當局警告而改善者達到新高，為2060次，幾乎是7月1171次的兩倍；MTA表示，警方在8月也向那些沒有戴口罩的乘客，發放了4200多個口罩，為自去年10月發出的5300個口罩以來最多的月份。

不過有乘客抱怨，在地鐵中看到不少警員也未戴口罩，認為警察 沒有做好榜樣；幾乎每天都會搭地鐵通勤上班的華人孫雅云表示，在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)附近的地鐵站 ，常常看到警員沒戴口罩，或是僅將口罩戴在下巴。

孫雅云說，雖然地鐵站不小，但通風功能還是比室外差，即便市警已經接種完疫苗，還是會影響其他乘客的觀感，「如果看到他們沒戴口罩，我都會特別迴避。」

華人賴怡萍經常搭乘地鐵7號線，她說，在地鐵上也曾看到過兩名警察完全未戴口罩，還大聲交談；她認為「天子犯法與庶民同罪」，市警應該要以身作則，其他乘客才會遵守政府命令，「他們不應該帶頭做壞榜樣。」

對此市警發言人梅森(Sophia Mason)表示，除了發表一般性聲明外，不會對警察在公共交通系統內的口罩執法工作發表評論，不過她表示，對於公眾需求，市警將持續對那些有需要者發放口罩。