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犯罪減 「今年前8個月最安全」

記者和釗宇／紐約報導
市警總局局長希爾表示，市警過去三個月來一直在加大執法力度。（市長辦公室提供）
市警總局局長希爾表示，市警過去三個月來一直在加大執法力度。（市長辦公室提供）

市警局數據顯示，進入夏季以來全市犯罪數量持續減少；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，今年的前八個月是全市有史以來最安全的頭八個月；不過，8月的槍擊案數量仍是疫情前的近兩倍。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，市警過去三個月來一直在加大執法力度，「將紐約市拉回到正確軌道」；數據顯示，今年8月，全市犯罪總數比去年同期下降5.4%，從9330起降至8824起，凶殺案、槍擊案、搶劫、重罪襲擊等犯罪數量均比去年同期下降。

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)說，自夏季開始以來，犯罪數量持續下降，市警局主要採取精確執法的策略；根據市警總局數據，從年初至8月底，全市的犯罪指數總和創下有紀錄以來近30年新低，讓今年1月至8月成為30年來最安全的前八個月。

然而，全市8月槍擊案數量雖然從去年同期的241起降至167起，但仍然是疫情前單月水平的近兩倍；數據顯示，2018年和2019年8月，全市僅分別錄得76起和91起槍擊案；凶殺案數量從去年同期的58起降至53起，但仍然是2019年8月31起的近兩倍；哈里森說，市警今年以來已經執行了900次槍擊案相關的拘捕，但未透露結案數量。

儘管犯罪數量下降，白思豪和希爾繼續呼籲法庭系統盡快全面重開；希爾表示，刑事司法系統需要加快運轉，須將嫌疑人盡快繩之以法；白思豪說，「如果法庭系統無法全面重開，那它存在的意義是什麼？」

紐約市槍擊案頻發。（Getty Images）
紐約市槍擊案頻發。（Getty Images）
紐約市槍擊案頻發，圖為警方日前繳獲的非法槍枝。（本報檔案照）
紐約市槍擊案頻發，圖為警方日前繳獲的非法槍枝。（本報檔案照）

槍擊 白思豪 疫情

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