皇后區勘災 拜登：難以想象這裡竟是美國

拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

拜登 總統7日抵達紐約和新州勘查颶風艾妲造成的災情，並至皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾，對洪災過後一片慘烈的街景表示「難以想象竟是美國 」，但鼓舞民眾要以更強大的姿態站起，也指出自然災害給人們以警示，聯邦政府將更加重視氣候變遷，也將進一步投資基建，防止悲劇重演。

視頻來源：記者張心

拜登7日上午11時許乘坐空軍一號專機，抵達紐約甘迺迪機場，開啟對紐約和新州的勘災，先後視察新州遭遇此次艾妲災情嚴重的Hillsborough及皇后區的東艾姆赫斯特；皇后區作為重災區，紐約州 因風災導致的17人死亡中，11名在該區。

總統拜登乘空軍一號專機抵達紐約後，轉乘直升機開啟在紐約和新州的勘災。（記者洪群超/攝影） 總統拜登抵達紐約甘迺迪機場，走下空軍一號，開啟在紐約和新州的勘災。（記者洪群超/攝影） 總統拜登抵達紐約甘迺迪機場，走下空軍一號，開啟在紐約和新州的勘災。（記者洪群超/攝影） 總統拜登乘空軍一號專機抵達紐約後，轉乘直升機開啟在紐約和新州的勘災。（記者洪群超/攝影）

拜登當日在紐約州長霍楚，國會眾議員孟昭文、歐凱秀，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)及紐約市長白思豪等陪同下，勘查東艾姆赫斯特災區。

拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

走在受颶風侵襲而破落的住宅區，拜登表示，「我真希望每個美國人都跟我走一遍這條街區，看看這裡受苦的民眾，瞧瞧這些破壞的房屋……難以想象，這裡竟然是美國。」

拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

他走到一名舉著美國國旗的七歲小男孩面前，表示「每次美國遇到困境，總是能夠克服並以更強大的姿態站起來，這次也不會例外。」他指出，此次災情讓人明白，「氣候變遷威脅到每個人，美國必須要認真對待這一風險，否則未來將面對更嚴重的生命財產損失。」

拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心／攝影）

拜登表示，應對氣候變遷可帶來更多、更高薪的工作職位，人們需要聽從科學家和經濟學家的意見，來減少極端自然災害的發生。

拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心／攝影）

拜登也說，為了防止未來再發生颶風傷亡慘劇，聯邦政府將致力加強基礎設施建設，將投入1兆元用於基礎設施建設。

拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心／攝影）

拜登在皇后區勘查行程中，也有大批的環保人士在警戒線外示威，舉著醒目的標語牌衝著總統車隊高喊「禁用化石燃料氣體」以及「請給每個人清潔能源」等口號。