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霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

記者張心／紐約報導
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

州長霍楚7日傍晚在國會眾議員孟昭文等陪同下，到皇后區法拉盛Peck大道，勘查艾妲(Ida)颶風災情，並為在地下室淹死的華裔一家三口獻花致哀。

霍楚與孟昭文當日來到在洪災中不幸殞命的冷鴻升一家三口所住的法拉盛Peck大道民宅前哀悼和獻花；霍楚表示非常痛心，政府會努力幫助災區重建，希望慘劇不再發生。

霍楚和孟昭文為淹死的法拉盛華裔一家三口獻花。(記者張心／攝影)
霍楚和孟昭文為淹死的法拉盛華裔一家三口獻花。(記者張心／攝影)

孟昭文和州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員顧雅明、市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)等陪同探訪。孟昭文說到此次她所代表的選區受災嚴重，已有多人遇難時，不禁流下眼淚；她說，自己已經準備了包括中文在內的政府各項補助申請表格在皇后區分發，讓受災群眾可以早日得到政府的資助。

霍楚安慰受災群眾。(記者張心／攝影)
霍楚安慰受災群眾。(記者張心／攝影)

法拉盛Peck大道所有民宅無一倖免，均受到颶風惡劣影響，街道兩旁堆滿被雨水泡壞的家電器具，還在收拾殘局的民眾看到霍楚都紛紛圍上來，哭訴因颶風遭受的各項損失。

霍楚勘察法拉盛Peck大道受災區。(記者張心／攝影)
霍楚勘察法拉盛Peck大道受災區。(記者張心／攝影)

「我的家都毀了，我損失了所有，我不知道怎麼辦。」西語裔單親媽媽安吉(Angie)哭著說，霍楚聽聞蹲下身摟著她，並幫安吉7歲的女兒一起清洗被洪水弄髒的鞋子。

霍楚和孟昭文安慰受災的法拉盛民眾安吉。(記者張心／攝影)
霍楚和孟昭文安慰受災的法拉盛民眾安吉。(記者張心／攝影)

安吉展示洪水已經淹沒到家中微波爐位置。(記者張心／攝影)
安吉展示洪水已經淹沒到家中微波爐位置。(記者張心／攝影)

1日晚的颶風淹沒了安吉家的一層，家裡的所有家用電器全部損壞，她目前情緒低落，看到霍楚和孟昭文後表示，希望能夠得到政府的幫助。類似安吉一樣遭遇的居民還有很多，鄰居何牧師也上前對霍楚親自探望表達感謝，並對改善受災區基礎設施提出建議。

何牧師展示洪水已經淹沒家中一層玻璃處。(記者張心／攝影)
何牧師展示洪水已經淹沒家中一層玻璃處。(記者張心／攝影)

何牧師說，「我們這個地方受災也不是一次兩次了，只是這次最嚴重而已。平時因為地勢低窪，每年都會因為暴雨淹毀家裡的地下室。」他建議政府可以應用起來法拉盛的一些廢地，把受災嚴重的低地勢地區改為高層停車場，讓慘劇不再發生。

（影音來源：記者張心）

霍楚 孟昭文 法拉盛

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