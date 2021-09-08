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白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費

記者和釗宇／紐約報導
白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，免繳維修許可申請費。（記者和釗宇／攝影）
白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，免繳維修許可申請費。（記者和釗宇／攝影）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)7日簽署行政令，允許在颶風艾妲(Ida)中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，免繳維修許可申請費；市府還將擴大臨時住所服務，讓在颶風中房屋損毀而無家可歸者，暫時入住酒店，無論是否有合法移民身分；不過，白思豪也表示，目前仍無計畫整改非法地下室公寓問題。

紐約市非法地下室問題多年以來難以解決，數據顯示，全市至少有5萬間地下室被非法改裝成住所，約有10萬人住在非法地下室內；颶風艾妲期間，至少有13人被困非法地下室內，其中11人死亡。

白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，...
白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，免繳維修許可申請費。（記者和釗宇／攝影）

白思豪表示，市府目前仍無立即解決非法地下室問題的計畫，但他承諾，不會懲罰居住在非法地下室的租客；但對於出租地下室貼補房貸的房東，白思豪無法做出相同承諾；「坦率地說，我們沒有一夜之間解決非法地下室問題的神奇計畫，這是紐約市的大型結構性問題，已經持續了數十年。」

白思豪還重申此前論調，即市府將加強防範氣候變遷帶來的極端天氣，包括建立及時的預警系統並盡快疏散人群；他表示，解決和改造非法地下室需要數百億元的巨額投資，「工程量很大」。

白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，...
白思豪簽署行政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或店面時，免繳維修許可申請費。（記者和釗宇／攝影）

他還說，針對非法地下室的執法也不會很快出現；白思豪承認，鑒於紐約市可負擔住房仍然短缺，非法地下室存在需求，房東也需要租金來貼補帳單，但市府也會對相關責任人繩之以法，「關鍵在於採用新的方法保護民眾，待未來有更多資源時，尤其是拿到聯邦撥款後，我們就可以開始解決這一老大難題，解決這一問題需要巨額投資，指望房東自己出資解決是不現實的。」

白思豪還簽署新政令，允許在颶風艾妲中受災的民眾和小商業者，在申請維修房屋或鋪面時，免繳維修許可申請費；同時，市府還將擴大臨時住所服務，讓在颶風中房屋損毀而無家可歸者暫時入住酒店，無論是否有合法移民身分。

紐約市 白思豪 颶風

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