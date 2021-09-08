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紐約州府援助計畫 解租客燃眉之急

記者顏潔恩／紐約報導
郭納德與華策會7日早上在貝瑞吉地鐵站外召開記者會，宣傳紐約州緊急租金援助計畫。(郭納德辦公室提供)
郭納德與華策會7日早上在貝瑞吉地鐵站外召開記者會，宣傳紐約州緊急租金援助計畫。(郭納德辦公室提供)

紐約州緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)，為在新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼；州參議員郭納德(Andrew Gounardes)7日聯合華人策劃協會，在布碌崙(布魯克林)南區多個地鐵站舉行外展活動，呼籲有需要的家庭踴躍申請。

郭納德與華策會7日早上在貝瑞吉地鐵站外舉行記者會，提到州議會日前已通過緊急立法，將禁止逼遷令延長至明年1月15日，家境困頓的民眾同時也應把握機會、善用資源，申請州府援助計畫。

州參議員郭納德(右)向通勤客派發紐約州緊急租金援助計畫宣傳單。(郭納德辦公室提供...
州參議員郭納德(右)向通勤客派發紐約州緊急租金援助計畫宣傳單。(郭納德辦公室提供)

郭納德接著與義工利用早上高峰時期，走訪布魯克林南區多個地鐵站，向通勤族派發宣傳單，介紹ERAP計畫，講解福利內容、申請條件及如何申請等；傍晚時分的另一個高峰時段，他也再次走訪地鐵站，宣傳有關計畫，一整天走訪的包括途經貝瑞吉、戴克高地、Bath Beach、班森賀及羊頭灣社區的R、N、D、F、B、Q線地鐵站。

「之前我們都期盼，以為新冠疫情危機快要解除了，但因變種病毒的出現、部分民眾猶豫接種疫苗，又回到了原點」，郭納德表示，ERAP就在向有需要的人伸出援手，不僅可為經濟困難的租客提供幫助，也能確保房東、土地擁有人不會因經濟不景氣而無法維持。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，疫情期間，相當多社區民眾失去工作及收入來源，而州府的援助計畫會給紐約客帶來一線生機，但要確保有足夠的資料，有效率地向州府遞交申請。

華策會目前與郭納德辦公室合作推廣ERAP，有疑問的民眾可發電郵至[email protected]查詢；也可到郭納德辦公室，地址為布碌崙5大道8018號，電話是(718) 238-6944，有會說中文的員工協助。

地鐵站 疫情 紐約州

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