拜登批准紐、新州重大災區 救濟金最高3.4萬

華裔受災居民陳雪琴表示，9月1日當晚颶風艾妲來襲，不到15分鐘內地下室的積水就超過了五呎。（記者和釗宇／攝影）

拜登 總統6日表示，他已批准紐約州 、新州部分因颶風 艾妲(Ida)受災的地區進入「重大災難狀態」，聯邦政府將增加賑災投資，他也將於7日視察災區；聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)表示，受災民眾可申請最高3萬4000元的救濟金。

紐約州、新州因颶風艾妲分別有17人和27人死亡；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、新州州長墨菲(Phil Murphy)此前申請聯邦政府批准兩州進入「重大災難狀態」，以獲得更多聯邦救災款；拜登6日批准了兩州的申請，紐約州進入災難狀態的地區包括皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區、史泰登島和威徹斯特郡，區內因颶風造成無家可歸、沒有保險賠付的民眾，可申請FEMA救濟款維修房屋，救濟款也包含法律援助、失業補助和災後心理輔導等。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)6日在皇后區視察災情與克薇爾6日早來到皇后區木邊(Woodside)社區，慰問受災居民。

白思豪等6日在皇后區慰問受災民眾。（記者和釗宇／攝影）

克薇爾表示，受災居民可申請最高3萬4000元的救濟金，民眾可登錄網站disasterassistance.gov或下載FEMA的手機app註冊申請救濟，也可撥打電話(800) 621-3362申請。

舒默表示，家是充滿回憶的地方，「而回憶是無可取代的，好在拜登總統已經宣布民眾可申請救濟款，能讓受災居民彌補遭受的損失。」歐凱秀則表示，民眾若因颶風受傷，應立即就醫。

舒默和歐凱秀還說，還有許多問題亟待解決，如排水和防洪基礎設施，保險公司也應更加公平地擔負理賠責任。

白思豪說，「氣候變化就會帶來這樣的後果，我們應該在以上兩方面加大投資，在撫平民眾傷痛的同時扭轉環境變化帶來的不利影響。」

家住木邊社區的15年的華裔受災居民陳雪琴表示，9月1日當晚颶風艾妲來襲，不到15分鐘內地下室的積水就超過了五呎，「家裡的洗衣機、烘乾機、鍋爐、儲藏櫃全都在地下室，都來不及搶救，都被泡壞了；我從沒見過這麼大的洪水，連颶風珊迪(Sandy)的時候都沒有積水，而且政府通知太晚，9點多就已經積水，11點多才發預警信息。」