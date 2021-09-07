我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

拜登批准紐、新州重大災區 救濟金最高3.4萬

記者和釗宇／紐約報導
華裔受災居民陳雪琴表示，9月1日當晚颶風艾妲來襲，不到15分鐘內地下室的積水就超過了五呎。（記者和釗宇／攝影）
華裔受災居民陳雪琴表示，9月1日當晚颶風艾妲來襲，不到15分鐘內地下室的積水就超過了五呎。（記者和釗宇／攝影）

拜登總統6日表示，他已批准紐約州、新州部分因颶風艾妲(Ida)受災的地區進入「重大災難狀態」，聯邦政府將增加賑災投資，他也將於7日視察災區；聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)表示，受災民眾可申請最高3萬4000元的救濟金。

紐約州、新州因颶風艾妲分別有17人和27人死亡；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、新州州長墨菲(Phil Murphy)此前申請聯邦政府批准兩州進入「重大災難狀態」，以獲得更多聯邦救災款；拜登6日批准了兩州的申請，紐約州進入災難狀態的地區包括皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區、史泰登島和威徹斯特郡，區內因颶風造成無家可歸、沒有保險賠付的民眾，可申請FEMA救濟款維修房屋，救濟款也包含法律援助、失業補助和災後心理輔導等。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)6日在皇后區視察災情與克薇爾6日早來到皇后區木邊(Woodside)社區，慰問受災居民。

白思豪等6日在皇后區慰問受災民眾。（記者和釗宇／攝影）
白思豪等6日在皇后區慰問受災民眾。（記者和釗宇／攝影）

克薇爾表示，受災居民可申請最高3萬4000元的救濟金，民眾可登錄網站disasterassistance.gov或下載FEMA的手機app註冊申請救濟，也可撥打電話(800) 621-3362申請。

舒默表示，家是充滿回憶的地方，「而回憶是無可取代的，好在拜登總統已經宣布民眾可申請救濟款，能讓受災居民彌補遭受的損失。」歐凱秀則表示，民眾若因颶風受傷，應立即就醫。

舒默和歐凱秀還說，還有許多問題亟待解決，如排水和防洪基礎設施，保險公司也應更加公平地擔負理賠責任。

白思豪說，「氣候變化就會帶來這樣的後果，我們應該在以上兩方面加大投資，在撫平民眾傷痛的同時扭轉環境變化帶來的不利影響。」

家住木邊社區的15年的華裔受災居民陳雪琴表示，9月1日當晚颶風艾妲來襲，不到15分鐘內地下室的積水就超過了五呎，「家裡的洗衣機、烘乾機、鍋爐、儲藏櫃全都在地下室，都來不及搶救，都被泡壞了；我從沒見過這麼大的洪水，連颶風珊迪(Sandy)的時候都沒有積水，而且政府通知太晚，9點多就已經積水，11點多才發預警信息。」

陳雪琴表示，地下室的所有家具電器全部被泡壞。（記者和釗宇／攝影）
陳雪琴表示，地下室的所有家具電器全部被泡壞。（記者和釗宇／攝影）

紐約州 颶風 拜登

上一則

82歲失智華婦走失 警籲協尋

下一則

勞工節長周末 華埠餐館、長巴現人潮

延伸閱讀

若2024大選再對決 民調：川普纏鬥拜登 些微勝出

若2024大選再對決 民調：川普纏鬥拜登 些微勝出
艾妲受災紐約、新州地區民眾 最高可申請3.4萬救濟金

艾妲受災紐約、新州地區民眾 最高可申請3.4萬救濟金
中美洲移民隊伍盼走到美國 墨西哥出動武力驅逐

中美洲移民隊伍盼走到美國 墨西哥出動武力驅逐
紐時：最高法院恢復川普強硬政策 拜登邊境危機獲喘息

紐時：最高法院恢復川普強硬政策 拜登邊境危機獲喘息
艾妲過境 紐約州經損至少5000萬 宣布進入重大災難狀態

艾妲過境 紐約州經損至少5000萬 宣布進入重大災難狀態

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

2021-09-04 12:34

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高