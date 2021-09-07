勞工節長周末 華埠餐館、長巴現人潮

勞工節長周末，華埠街頭出現人潮。（記者顏嘉瑩／攝影）

勞工節長周末，曼哈頓華埠 迎來人潮，餐館生意有回流，也由於天氣好再加上堂食需出示疫苗 證明新規，選擇戶外用餐的顧客較堂食更多；華埠的長巴、賭巴站也可以看到有民眾排隊等車，讓業者相當開心，希望能夠人氣能夠持續下去，帶來更多商機。

每年夏天為華埠生意旺季，不過近年來受到網路購物、百貨公司或是暢貨中心(outlet)在勞工節都會推出特賣活動，導致長周末期間到華埠的人潮減少；自去年來新冠肺炎疫情 導致遊客銳減，同時也影響到華埠生意，不過在疫苗普及之下，華埠開始出現人潮回流情況。

在勿街(Mott St.)販售紀念品、生活用品的祿瑞貿易有限公司老闆李荼婭表示，今年勞工節長週末雖然沒有像過去一樣人潮那麼多，但與去年相比，生意大約成長了30%，「可能是快開學了，有不少父母帶著孩子出來買玩具、吃中餐。」

勞工節長周末，華埠街頭出現人潮。（記者顏嘉瑩／攝影）

李荼婭說，去年夏天在經歷長時間的居家避疫之後疫情和緩，民眾紛紛上街，但當時疫苗尚未問世，仍有大部分的人待在家裡不敢出門，今年疫苗普及之下，民眾更有信心；不過雖然生意回流，與疫情前的狀況相比，「還是差很多」，希望疫情盡快結束、人氣能夠持續下去，為小商家帶來商機。

另外像是華埠幾條知名道路宰也街(Doyers St.)、披露街(Pell St.)和勿街等餐館，有不少顧客都坐在戶外用餐座用餐；勿街粵菜館員工李女士說，目前華埠多數都已經開始要求顧客堂食，需要出示疫苗接種證明，有些顧客嫌麻煩，直接選擇坐在室外用餐，而恰巧6日天氣好，更多人希望把握夏末秋初的時間，享受戶外微風。

長巴、賭巴的生意也較去年更好，在且林士果(Chatham Square)的賭巴站，6日也有排隊等車人潮；業者林女士表示，去年長巴生意幾乎掉了近九成，主要礙於疫情無法遠行，且民眾擔心長時間坐在巴士密閉空間，恐增加染疫風險，如今民眾無法出國，更多人選擇在國內旅遊，也讓長巴生意出現好轉。