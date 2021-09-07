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霍楚下令：紐約職場防疫 雇主有責

記者和釗宇／紐約報導
霍楚6日責成州衛生廳下令，將新冠肺炎列為傳染性極高的空氣傳染病，並簽署多項法案保護勞工權益。（州長辦公室提供）
霍楚6日責成州衛生廳下令，將新冠肺炎列為傳染性極高的空氣傳染病，並簽署多項法案保護勞工權益。（州長辦公室提供）

6日勞工節，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，責成州衛生廳下令，將新冠肺炎列為傳染性極高的空氣傳染病，對公共健康造成重大風險，要求全州所有企業根據紐約州「英雄法案」(HERO Act)，制定工作場所預防新冠肺炎傳染的安全條例，避免員工在工作場所感染；同時，她還簽署多項法案，保護勞工權益。

霍楚說，一年一度的勞工節給了人們緬懷疫情中平凡英雄的機會，如醫護人員、公共交通人員、社區便利店人員，「他們在疫情中直面危險，日復一日赴湯蹈火，做出了非凡的貢獻。」

紐約州「英雄法案」今年5月由前州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署成法，意在因應新冠疫情中保護員工健康和安全；與其他州人仍使用疫情前的安全標準復工不同，根據「英雄法案」，紐約州所有企業必須制定工作場所公衛計畫，預防所有州衛生廳指定的空氣傳染病；企業可以採用州勞工廳制定的防治計畫模板，也可以根據法案標準自行指定計畫。

霍楚表示，目前紐約州接種新冠疫苗的人數不斷上升，「但Delta變種病毒造成的疫情仍未結束，我們必須竭盡所能保護工人安全；將新冠肺炎列為傳染性極高的空氣傳染病，將確保對工人的保護和支持到位；如果人們希望復工，我們就需要有效執行公衛標準。」

霍楚還簽署了幾項勞工保護法案；其中一項法案允許非全職員工領取更多的失業保險金，預計將利好零工經濟人員以及因照顧孩子無法全職上班的家長；另一項法案則命令合作公寓(co-ops)和共管公寓(condo)須給工人支付現行工資(prevailing wage)，取消合同可能造成的工人工資減損；還有一項法案則要求在高速公路施工區安裝攝像頭，保護工人安全。

紐約州 疫情 勞工

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