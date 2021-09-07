一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

因艾妲(Ida)颶風帶來的洪水而命喪法拉盛 地下室的華裔一家三口，相識友人6日回憶，男逝者冷鴻升(Hong Sheng Leng)生前為全球藝術家聯盟會員，其畫作曾3次參加畫展義賣，評價他生前為人熱情忠誠，但因沒有穩定工作而逐漸落魄，後來淪落至靠拾荒為生，接妻兒來美後為節省開支搬入地下室，沒想到最終竟遭此厄運。

据冷鴻升的友人、全球藝術家聯盟主席姚繼成回憶，兩人大約二十多年前因繪畫結識；冷鴻升熱愛繪畫，主動找到擔任全球藝術家聯盟主席的姚繼成，希望拿自己的作品參加畫展義賣，「他為人非常熱情，很友善，也很忠誠，參加過3次我們舉辦的義賣。」

姚繼成表示，冷鴻升很熱衷參加社區文化活動，也是個頗有才學的人，「只要藝術家聯盟需要幫助，他就不辭辛苦來搭把手，經常幫著出各種創意和主意，思維非常活躍。」

但因為畫作並無名氣，在美也一直沒有穩定的工作，姚繼成記憶裡的冷鴻升有拾荒的習慣，「他騎著個大自行車在法拉盛轉悠，把撿到的廢品放在網上或是回收站賣，生活很不容易。」

那時候的冷鴻升並沒有居住在地下室，「我印象中的他精神一直很好，身體也挺好，自己住在一個公寓，條件也可以。」姚繼成回憶，那時候的冷鴻升還是獨身一人生活在法拉盛，但始終記掛著找機會把國內的妻兒接到美國 。

但大概七、八年前，姚繼成表示突然聯繫不上冷鴻升，多次打對方電話都沒有人回應，「他沒有微信，也不知道為什麼就不接我們的電話了，所以一直不清楚他近些年的狀況。」

据美國湖北同鄉會會長張德超了解，冷鴻升在2015或是2016年才終於得以把太太和女兒接來美國，但因為30多歲的女兒患有自閉症，夫婦二人申請為女兒看護，生活非常清貧，一家三口只能「蝸居」在法拉盛的地下室。

聽聞冷鴻升全家的悲慘遭遇，姚繼成在震驚之餘表示非常痛心，說多年失聯，沒想到故人最終竟是這樣的結局；而且全球藝術家聯盟一直當他是會員，願意幫忙安置料理後事。

日前有一位好心的福州鄉親，看到新聞後很同情冷鴻升一家的遭遇，已決定捐贈一塊紐約上州 的墓地，讓冷鴻升一家三口可以葬在一起；美國湖北同鄉會也會負擔後期的殯葬費及相關後事處理。