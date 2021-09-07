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紐約客談/民代爭慰問 民眾不買帳批作秀

紐約客談

聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、紐約市白思豪(Bill de Blasio)6日到皇后區木邊(Woodside)視察颶風艾妲(Ida)災情，陣仗不可謂不大；但災民卻不買賬，稱民代視察就是作秀，還有人稱家裡被淹全怪市長。

已經在木邊社區居住12年的黃海歐，多年以來一直經營電腦維修和銷售生意，他的電腦庫存全部放在地下室；他說，洪水來襲導致超過100台電腦全部損壞，損失起碼7萬到8萬元。

他說，雖然看到市府有很多救助資源，但到底能不能拿到救助還說不準；「市長來這裡視察，對我們來說其實沒用，就是作秀而已。」

據黃海歐介紹，其社區其實有不少華人住戶受災，而且白思豪等民代來的時候，也有不少華人在收拾地下室；不知市府慰問的選擇標準如何，或是擔心語言障礙，白思豪等人並未步入華人家庭慰問，讓人失望。

而且，白思豪屢次表示暴雨是氣候變化導致，有受災民眾當場反駁白思豪稱，「我不怪氣候變化，我就怪市長，因為市府完全沒有實現預警。」

究竟該由誰來承擔民眾損失的責任，恐怕一時說不清楚；但可以肯定的是，紐約市完全沒有抵禦這一級別洪水的基礎設施，那麼如同舒默所說，需要追加投資維修基建；然而災民卻也沒抱希望，有人表示，2008年也曾發生過類似洪災，但那時候民代保證一定翻修基建，可現在呢？

（紐約客談，每周二至周六見報）

白思豪 紐約市 華人

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