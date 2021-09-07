孟昭文帶FEMA勘災 籲聯邦協助重建

孟昭文向克薇爾和舒默展示選區內受災情況圖片。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文 、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民代，6日同聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)，勘察了遭艾妲(Ida)颶風 引發的洪災嚴重破壞的皇后區社區。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及紐約市 應急管理部門，同孟昭文和克薇爾到法拉盛新鮮草原(Fresh Meadows)，探訪了受災戶152分局及216中學。他們評估了颶風為消防站和學校所帶來的損失，並測量了降雨和洪水對兩處所造成的直接破壞。

「我代表的選區受颶風影響非常嚴重。」孟昭文說，「他們的財物被毀，非常需要幫助來恢復正常。克薇爾和我會協作來給予受災群眾所需要的幫助。很感謝克薇爾親自到訪皇后區來勘察受災情況。」

「我們代表拜登總統向所有因颶風而受到影響的紐約市民表示慰問。」克薇爾表示，「感謝孟昭文議員的合作，我們將攜手共同支持受害地區的重建，幫助人們恢復家園，使受災後的紐約變得更好更堅韌。」

眾議員孟昭文向受難者的民宅前獻花。(孟昭文辦公室提供)

實地考察結束後，孟昭文還向在颶風中死於艾姆赫斯特家中的86歲老人岳連晨的家人致以慰問；孟昭文也感謝拜登批准了紐約州因颶風艾妲(Ida)受災的地區進入「重大災難狀態」。

克薇爾(前排右六)、孟昭文(前排右五)、舒默(前排左四)到訪消防局。(孟昭文辦公室提供)

獲批「重大災難狀態」後，紐約州進入災難狀態的地區包括皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區、史泰登島和威徹斯特郡，區內因颶風造成無家可歸、沒有保險賠付的民眾，可申請FEMA救濟款維修房屋，救濟款也包含法律援助、失業補助和災後心理輔導等；受災民眾可申請最高3萬4000元的救濟金。