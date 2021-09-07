我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

孟昭文帶FEMA勘災 籲聯邦協助重建

記者張心／紐約報導
孟昭文向克薇爾和舒默展示選區內受災情況圖片。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文向克薇爾和舒默展示選區內受災情況圖片。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民代，6日同聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)，勘察了遭艾妲(Ida)颶風引發的洪災嚴重破壞的皇后區社區。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及紐約市應急管理部門，同孟昭文和克薇爾到法拉盛新鮮草原(Fresh Meadows)，探訪了受災戶152分局及216中學。他們評估了颶風為消防站和學校所帶來的損失，並測量了降雨和洪水對兩處所造成的直接破壞。

「我代表的選區受颶風影響非常嚴重。」孟昭文說，「他們的財物被毀，非常需要幫助來恢復正常。克薇爾和我會協作來給予受災群眾所需要的幫助。很感謝克薇爾親自到訪皇后區來勘察受災情況。」

「我們代表拜登總統向所有因颶風而受到影響的紐約市民表示慰問。」克薇爾表示，「感謝孟昭文議員的合作，我們將攜手共同支持受害地區的重建，幫助人們恢復家園，使受災後的紐約變得更好更堅韌。」

眾議員孟昭文向受難者的民宅前獻花。(孟昭文辦公室提供)
眾議員孟昭文向受難者的民宅前獻花。(孟昭文辦公室提供)

實地考察結束後，孟昭文還向在颶風中死於艾姆赫斯特家中的86歲老人岳連晨的家人致以慰問；孟昭文也感謝拜登批准了紐約州因颶風艾妲(Ida)受災的地區進入「重大災難狀態」。

克薇爾(前排右六)、孟昭文(前排右五)、舒默(前排左四)到訪消防局。(孟昭文辦公...
克薇爾(前排右六)、孟昭文(前排右五)、舒默(前排左四)到訪消防局。(孟昭文辦公室提供)

獲批「重大災難狀態」後，紐約州進入災難狀態的地區包括皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區、史泰登島和威徹斯特郡，區內因颶風造成無家可歸、沒有保險賠付的民眾，可申請FEMA救濟款維修房屋，救濟款也包含法律援助、失業補助和災後心理輔導等；受災民眾可申請最高3萬4000元的救濟金。

颶風 紐約市 孟昭文

上一則

暴雨、疫情難出遊 玩桌遊、掃狗窩 華人親子同樂

下一則

布碌崙商會訪小商家 助申請洪災補償

延伸閱讀

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍
大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍
黃晨晨水彩畫奪冠 將在國會山莊展出

黃晨晨水彩畫奪冠 將在國會山莊展出
家人照片遭張冠李戴 孟昭文令每日郵報撤照

家人照片遭張冠李戴 孟昭文令每日郵報撤照
「城市保健」服務社區 法拉盛市中心設辦公室

「城市保健」服務社區 法拉盛市中心設辦公室

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

2021-09-04 12:34

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高