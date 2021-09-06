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亞裔1家3口淹死 市警挨轟不作為 公布冒死搶救畫面

記者張心╱紐約報導
地下室淹死的拉瑪一家三口。（取自臉書）
地下室淹死的拉瑪一家三口。（取自臉書）

尼泊爾裔一家三口在艾妲(Ida)風災造成的水災中，被困居住的木邊(Woodside)地下室內喪命，其鄰居日前接受採訪時稱，是因市警不願營救釀慘劇；但市警5日公布當夜現場營救警員的執法攝像頭拍下畫面，指出警員到場並在沒有營救設備情況下，冒險下水嘗試營救，是因水勢太高且缺乏專業設備而未成功。

在位於木邊64街44-60號住宅地下室不幸遇難的一家三口，包括50歲的拉瑪(Ang Gelu Lama)、48歲的妻子莎帕(Mingma Sherpa)及年僅2歲的兒子洛桑(Lobsang Lama)；住在二樓的鄰居皮可(Nancy Pico)向紐約郵報表示，1日晚間10點左右雨勢迅猛，就有警方到該棟住宅疏散樓內民眾。

「來的警察很強壯，但是不願意盡力去營救住在地下室的拉瑪一家。」皮可說，當時有四、五輛警車到場，但是對於皮卡要求救地下室的鄰居請求卻再三懷疑，「我說我在晚間7時看到拉瑪下班回家了，很確定他們家裡有人。」但皮卡得到的回應是，警方需要確認是否真有人在家。

在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）
在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）
在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）
在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）

「我衝他們咆哮，讓他們趕緊打開門進去救人。」皮卡說，但警員回答只有消防員可以破門營救，「我真的很生氣，消防員還沒來，但你們在這裡，就不能盡力救人嗎？」

消防員終於在2日凌晨2時趕到現場，應用專業設備將地下室水排出，並當場宣布了拉瑪一家人已經溺水身亡。

皮卡在屋前為遇難的鄰居點燃了三隻蠟燭，並貼了一張標語牌，寫道「任何規則都不應凌駕於人的生命之上，在巨大的災難面前，政府工作人員必須時刻做好準備採取行動。」

面對各方質疑，市警5日通過推特公布了當時在場警員嘗試營救拉瑪一家的視頻；畫面顯示，現場水位已經齊胸深，警員赤手空拳下水，在地下室入口的走廊徘徊，並多次憋氣潛水試圖打開地下室屋門，「但沒有專業的設備，一切都是徒勞；房門緊鎖，水勢上漲，警方不得不呼叫消防局來協助。」市警表示。

目前在線募捐網站已經在24小時內為遇難的一家三口募集到2萬3000元；募款網站上寫，「遇難的妻子莎帕是尼泊爾家人唯一的經濟支柱，要供養年邁的母親和三個年幼的親人。」，該網站也表示正在和尼泊爾駐美國使領館聯繫，安排莎帕的母親到美國來參加葬禮。

截至目前，紐約市已有13人在1日晚間的水災中喪命，其中11人都是在地下室被淹死。

在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）
在場警員在地下室入口前欲搶救所在地下室的拉瑪一家。（市警局提供）

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