男子被困25呎深井 警消防合力營救

市警和消防局表彰參與營救的人員。（記者張心／攝影）

市警和消防局5日上午成功在皇后區法拉盛 營救出一名跌落25呎深井、徹夜被困的男子；呼籲民眾注意安全，遇到危險第一時間請撥打911。

根據警方，5日上午8時左右接到報警，表示有一名47歲的男子被困在法拉盛Cross Island Parkway的36號出口附近一個深井裡；據被困者的朋友表示，這名男子掉入深坑之前在騎自行車，因為夜幕降臨，看不清道路，不慎跌落深井。

「因為他掉落的位置在一大片樹木叢中間，所以他的朋友花了很長時間，才在一片樹木掩蓋的井裡找到了他。」市消防局營救隊隊長Battalion Patrick Ginty說。

市警、消防局及急救人員趕到現場發現該男子掉落的位置像是廢棄的下水道，仔細勘察後，用電鋸切割了蓋住井口的植物，並使用卡車吊下繩索，勾住掉落的男子，逐漸把他從井底拉了上來，成功營救；「我們在到達事故現場後，不到20分鐘就完成了營救。」Ginty表示，這次救援行動的高效「很罕見」。

據當局介紹，該男子大約是在午夜跌落深井，並在裡面待了整夜，獲救時腳踝和頭部受了輕傷，目前已經被送往紐約 長老會醫院，並無生命危險；目前當局並沒有公布該男子姓名。

市警和消防局當天對參與營救的消防員、急救人員和警員進行表彰，也表示希望群眾對市警和消防局有信心，如果遇到危險或遇到困難，第一時間撥打911。