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拜登7日將赴新州、紐約勘災 走訪皇后區

記者張晨╱紐約報導
颶風艾妲餘威帶來的巨大暴雨，使紐約市皇后區災情嚴重，多名華人溺死；圖為在有三名華人喪生的法拉盛，居民在災後清點財產損失，垃圾堆積在街邊。(記者牟蘭╱攝影)
颶風艾妲餘威帶來的巨大暴雨，使紐約市皇后區災情嚴重，多名華人溺死；圖為在有三名華人喪生的法拉盛，居民在災後清點財產損失，垃圾堆積在街邊。(記者牟蘭╱攝影)

白宮4日表示，拜登總統將於7日(周二)訪問紐約市皇后區及新澤西州遭受颶風艾達(Ida)侵襲的災區，勘察災情、慰問災民。目前洪災產生的影響仍在持續，正在清點財產損失，同時搜救失蹤居民。

白宮當日發出聲明指，拜登將7日訪問紐約和新州；他先探視新州曼維爾(Manville)市，這裡當日降雨量達10吋，該鎮1萬1000名居民不得不乘船或直升機撤離。截至4日，新州的死亡人數為25人，另有六人失踪，包括西東大學一名大一學生。

颶風艾妲餘威帶來巨大暴雨，紐約市皇后區水災嚴重，圖為在有三名華人喪生的法拉盛Pe...
颶風艾妲餘威帶來巨大暴雨，紐約市皇后區水災嚴重，圖為在有三名華人喪生的法拉盛Peck大道交153街，居民在災後清點財產損失，垃圾堆積在街邊。(記者牟蘭╱攝影)

颶風艾妲餘威過後，紐約市皇后區法拉盛Peck大道交153街的居民，將浸水的衣服擺...
颶風艾妲餘威過後，紐約市皇后區法拉盛Peck大道交153街的居民，將浸水的衣服擺在戶外欄杆上晾曬；這裡有一棟房屋的地下室內，華人一家三口在暴雨之夜不幸溺死。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區是紐約市受災最嚴重地區，全市共有13人死亡，六處被洪水吞沒的地下室，致11人被淹死，包括在法拉盛一所非法改建地下室中華裔一家三口、一名在森林小丘公寓地下室的48歲華裔婦女、艾姆赫斯特一名86歲華裔老嫗、一名14個月大嬰兒和父母。

4日仍有五名受害者身分尚未確定，包括皇后區的華人三口之家、一名40歲的遊民男子被發現溺死在布碌崙(布魯克林)日落公園、另名男子在皇后區大中央公園大道的車中被發現身亡。

紅十字會表示，從2日晚開始，他們已在新州、賓州及紐約的臨時避難所收容近400人。

全球自然災害不斷，此次颶風過境給東岸帶來後果也再次將氣候變暖議題擺到了人們面前；奥伯尼紐約州立大學大氣科學教授戴愛國(Aiguo Dai)說，「每年都有很大的波動，但從更長的時間來看，這種趨勢正變得越來越明顯，這也正是理論和氣候模型所預測的。」

根據聯邦政府「國家氣候評估」(National Climate Assessment)的數據，美國東北部近幾十年來，1%最強風暴產生的降雨量比20世紀中期增加了55%。

世界其他國家也在與日益嚴重的暴雨做鬥爭，德國和比利時7月連日暴雨導致河流決堤，沖走建築物，造成220多人死亡；同月，中國鄭州數日的暴雨淹沒了該市的街道和地鐵系統，造成300多人死亡。

白宮表示，拜登紐約和新州勘災之行的更多細節將在未來幾天公布。

紐約市 新州 皇后區

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