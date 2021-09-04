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紐約市五大區各開颶風援助中心 不問身分提供食住醫療

記者張晨／紐約報導
紐約市五大區開颶風援助中心，不問移民身分，提供食住醫療服務。(取自谷歌地圖)
紐約市五大區開颶風援助中心，不問移民身分，提供食住醫療服務。(取自谷歌地圖)

颶風艾妲(Ida)餘波給紐約市帶來強降雨，造成13人死亡，其中11人死於地下出租屋；紐約市4日於五大區各開放一颶風援助中心，不過問移民身分，一周七天12小時為民眾提供政府福利、保險、住房、食品以及心理健康輔導等資源。

市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)與社會服務局(Department of Social Services)宣布，這五個中心將從每天早8時到晚8時運營，為受颶風影響的人提供現場資源和服務援助。

市府表示，非營利組織、社區團體將與市政機構合作，到現場幫助家庭和個人獲得關鍵服務資源，包括公共福利、健康保險登記、住房、食品援助和心理健康諮詢等。

市府特別指出，前往這些中心的民眾不會被問及移民身分。

緊急事務處理辦公室主任斯克里瓦尼(John Scrivani)表示，紐約市經歷的這次大淹水對許多家庭來說造成了毀滅性的打擊；他鼓勵受影響的民眾前往當地援助中心、撥打311或登陸NYC.gov/ida查看可用資源。

五大區援助中心分別位於：

曼哈頓西114街215號。

布碌崙(布魯克林)沙利文街(Sullivan St.)71號。

皇后區木邊(Woodside)47大道4602號。

布朗士沃特伯里大街(Waterbury Ave.)2365號。

史泰登島威洛布魯克路(Willowbrook Rd.)80號。

紐約市 颶風 保險

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