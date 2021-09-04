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水災財產受損 紐約市民怎麼辦？1張圖看中文指南

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水災財產受損 紐約市民怎麼辦？1張圖看中文指南

記者牟蘭／紐約報導
颶風艾妲帶來暴雨，皇后區淪為重災區，大水灌進民眾家中，造成財產損失。(記者牟蘭／攝影)
颶風艾妲帶來暴雨，皇后區淪為重災區，大水灌進民眾家中，造成財產損失。(記者牟蘭／攝影)

颶風艾妲(Ida)帶來暴雨，皇后區淪為重災區，大水灌進民眾家中，不僅有民眾因大雨殞命，還有人因暴雨造成財產損失；市議員顧雅明日前發布中文洪澇求償與資源指南，幫助受災家庭申請所需的補助。

根據這份指南，若民眾家中因大雨或洪澇造成損失，應先紀錄損失，如拍照或錄像，保留收據、室內裝潢或窗簾等樣品，創建清單，登錄https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage列出損失金額。

若家中受災嚴重，指南建議，民眾不要使用任何沾到洪水或下水道東西，清理物品時，穿橡膠靴、戴手套和護目鏡，丟棄所有無法清潔的物品，讓孩子、寵物與免疫系統較差的人遠離污染區域；若損失嚴重，需尋求專業清潔公司，尋求幫助。

市議員顧雅明日前發布中文洪澇求償與資源指南，幫助受災家庭申請所需的補助。(顧雅明...
市議員顧雅明日前發布中文洪澇求償與資源指南，幫助受災家庭申請所需的補助。(顧雅明辦公室提供)

指南稱，若房屋、公司或個人財產因洪澇收到損失，當事人應致電保險公司索賠；若已申請聯邦急難管理局的國家洪水保險計畫(FEMA's National Flood Insurance Program)，可登錄www.floodsmart.gov/start索賠。

紐約市的受災民眾可在90天內，登錄https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim向市主計長辦公室求償。

若因下水道堵塞、洪水與街道積水，造成民眾財產損失，民眾也可市主計長辦公室申請求償；部分申請索賠前需先致電311或市環保局(DEP)投訴，保留投訴號碼後，再向當局申請；若災害造成燃氣洩漏，可致電州衛生廳(DEC)熱線，電話為(800)457-7362。

指南顯示，若民眾因洪澇失去住所，可致電紅十字會熱線(877)733-2767申請洪水套組與臨時住所；若法拉盛的民眾若車子拋錨，可致電市警109分局(718)321-2250求助，若汽車丟失，請電311報告詳情。

更多風暴後的資源請登錄https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page

洪水 暴雨 保險

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