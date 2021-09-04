防災不力挨批 白思豪有意選州長

前一日被抨擊颶風防災不當，白思豪向媒體表示有意選州長。(取自市長辦公室)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)2日才因抗擊颶風 艾妲(Ida)不力而遭抨擊，3日他就表示，自己「絕對」考慮在未來繼續從政，包括2022年競選紐約州 長一職；對抗擊颶風不力的指責，他回應，是颶風來勢洶洶完全偏離了氣象站的預測。

在3日MSNBC的「早安，喬」(Morning Joe)節目中，白思豪表示，他目前工作的重點是與州長霍楚(Kathy Hochul)合作，在疫情和颶風接連侵襲紐約後，「讓這座城市盡快從打擊中恢復。」

「首先，我正在積極與州長合作解決這一危機，我們一直互通有無、互相尊重；至於政治，那是明年的事，也許到時會是一個完全不同的世界。」他說，自己「絕對」考慮在未來繼續政治道路，包括明年競選紐約州長職位。

白思豪指出，他相信公共服務的力量，自己一生也都會致力於此，「希望繼續在關鍵問題和政治事業上做出長足努力，所以未來會發生什麼，讓我們拭目以待。」

而就在前一日，他才因艾妲過境造成13人死亡而遭到抨擊，記者在3日的記者會接連發問，質疑他在已經「有明顯災害信號」的情況下依舊置之不理。

白思豪對此表示，這場暴雨前所未有又極其突然，天氣預報完全失準，導致市府無法提前做出應對，「1日早間的天氣預報說，當天降雨量大約為3到6吋，但結果一小時就下了3.15吋，這等於完全沒有預測。」

在艾妲來襲前，紐約人正與Delta變種病毒做鬥爭，商家也在努力擺脫疫情的影響，隨著百老匯演出等活動的回歸，市府也出台了更嚴格的疫苗和口罩規定； 白思豪稱，「這座城市正在復興，人們能感受到這一點，它也確實正在發生，並將改變城市生活，推動每一個人前進。」