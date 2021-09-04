地下室非法出租浮出水面 「全面排查 強制疏散」

市長白思豪(左二)表示，市府將排查地下室出租，遇極端天氣將實行強制疏散與外出、旅行禁令。(市長辦公室提供)

颶風艾妲(Ida)餘波讓紐約市 遭遇500年一遇的強降雨，造成13人死亡，其中11人死於地下出租屋；市長白思豪 (Bill de Blasio)3日在記者會表示，這是紐約從未遭遇過的窘境，尤其對疏散地下室的少數族裔租客 而言，將來遇到極端天氣，市府會實施強制疏散和出門禁令。

「毫不誇張地說，這是紐約歷史上一小時降雨量最大的一次。」白思豪表示，不到兩周前剛創下的紀錄，轉眼就被打破，暴雨發生的頻率使人錯愕，「我們現在正處於一個巨大的未知世界中，面對一個完全不同的現實，也必須採取不同的行動。」

這次大淹水凸顯紐約市地下室出租屋特殊且陰暗的居住環境；數以萬計的移民、無證移民以及低收入族群，由於負擔不起高房租，只能尋找地下室棲身，但這些地方往往是非法出租，不符合安全法規或建築規定。

白思豪指出，正調查地下室民眾溺死案，也正籌備「氣候驅動的降雨響應」(Climate-Driven Rain Response)計畫，在極端天氣到來前可強制疏散；至於這些出事的住所，市府沒有任何有關非法改建的違規紀錄。

但有記者質疑稱，許多租客沒有合法身分，也不會英語，他們害怕與人交流會給房東帶來麻煩，甚至殃及自己被遣送回國；據不完全統計，全市非法出租的地下室有5萬多家，容納的租客就遠超10萬人，如此龐大的數字，疏散後的臨時安置點也隨之成疑。

白思豪承認，實行上的確面臨很多問題，但會先從建立數據、進行地理分區開始著手，後續會與社區組織合作深入了解各區地下室非法租賃的情況，今後更會派專人上門和住戶及房主協調。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)則呼籲紐約市府，應該為疏散的租客提供「特別緊急住房券」，因為極端天氣在紐約正逐漸變為常態，而非特例。

此次遇難者中不乏慘死車中之人，白思豪稱，極端天氣下的外出、旅行禁令也會相應展開，外出上班上學以及公共交通都會受到限制。