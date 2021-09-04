外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

居住在法拉盛 Peck大道地下室的外賣郎王先生，颶風艾妲(Ida)來襲時冒豪雨送完最後一單回家後，發現住處已被淹沒，只能棲身鄰居家二樓的樓梯，幸運躲過一劫；翌日才得知住在他隔壁的一家三口因水災殞命，他指鄰居的女兒患有自閉症，夫妻二人也沒工作，靠收廢品與政府補貼維生。

影音來源：記者牟蘭

皇后區1日因豪雨淪為重災區，至少十人因居住在地下室死亡，其中住在法拉盛Peck大道一棟房屋地下室的一家三口，被暴雨 困在屋中，不幸殞命；3日下午，發生意外的公寓樓地下室大部分污水已被排空，地上堆滿鞋子、空瓶等雜物。

王先生的電單車因暴雨損壞，他3日只能借錢修好電單車，繼續送外賣。(記者牟蘭／攝影)

與三名死者住在相鄰地下室的王先生3日表示，他1日晚為顧客送餐時，突然天降大雨，豪雨讓他在路上寸步難行；送完最後一單外賣回家時，已近深夜11時，他發現自己的住所完全被淹，水勢已漫過一層公寓。

王先生的所有衣物都被大雨泡壞。(記者牟蘭／攝影)

因大雨淹屋，王先生只能在鄰居家二樓的樓梯間「借宿」一晚，期間他曾擔心住在隔壁一家三口安危，但洪水突然湧入，水勢兩分鐘左右就淹沒附近公寓地下室與一層，他與鄰居忙著「逃命」，無暇顧及其他，直到翌日，才有人報警，稱看到了他所居住的地下室中，漂著三具屍體。

王先生與日前因暴雨殞命的一家三口居住的地下室地上堆滿雜物。(記者牟蘭／攝影)

王先生說，鄰居來自中國 武漢，夫妻二人與30歲左右的女兒同住，女兒患有自閉症，三人沒有全職工作，靠收廢品和政府福利生活，「當晚就預感他們沒逃出來」。

王先生與日前因暴雨殞命的一家三口居住的地下室內堆滿雜物。(記者牟蘭／攝影)

王先生表示，他3日接到警察的電話，告知他地下室已無法居住，需另尋他處，回家整理時，發現自己所有的衣物都擺放在院中。

王先生20多年前從中國上海來美打拚，沒有合法身分，疫情期間失去收入，全家依靠在餐館做企檯的兒子和自己微薄的外賣郎收入維生，不料剛復工不久就失去了住所。

王先生的所有衣物都被大雨泡壞，只好一聲嘆息。(記者牟蘭／攝影)

他的兒子王Jason3日表示，暴雨之夜他多次致電父親，詢問當天的情況，「我爸爸告訴我家沒了」；他說，父親雖躲過一劫，但不能從家中拿走任何物品，連衣服都只能先穿他的，他當日幫父親聯繫多個房源，但均被嫌棄年齡偏大，「但我租的地方實在住不下」。

警方表示，警方已拿到三名死者的身分證件，但尚未找到死者的親屬，至截稿前尚未公布三人的姓名。