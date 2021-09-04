法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

因日前的暴雨 ，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物，放在街上晾曬，不少居民表示，所有的財物都被泡壞，且因安全隱患，暴雨結束近兩天後，也無法返回住所居住。

影音來源：記者牟蘭

六年前搬到Peck大道的一棟公寓一層的張Lily表示，1日晚10時30分左右，雨水越來越大，污水也不斷湧入屋中，她立即叫醒家人，準備開門逃生，「雨太大了，根本堵不住」。

因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

張Lily說，家人拿好隨身物品後，費力打開大門，雨水立刻湧入屋內，幾乎漫過她的脖頸，她也只能與家人相扶，前往隔壁鄰居的三層樓梯口避難；目前她只能暫住在友人家中，要盡快尋找新住處。

因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

另一名Peck大道居民周女士表示，1日晚她與丈夫奮力推開房門，大水立即湧入房間，兩人扶著屋外的欄杆，蹣跚走到鄰居的房門前，逃到高層公寓樓梯間避難，「一晚上都睡在樓梯上，全身都濕了，就披了一件外套」。

居住在地下室的江先生，因1日在外地打工，躲過一劫，但返回住處時，發現屋內所有的物品都已泡壞。(記者牟蘭／攝影)

居住在153街的江先生表示，他與妻子在附近一間公寓的地下室居住，兩人1日在外地打工，躲過一劫，但3日返回住處時，發現屋內所有的物品都已泡壞，地上仍有不少積水；自己目前住在一家旅館內，每晚要支付50元，期盼盡快找到合適住所。

因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物，放在街上晾曬。(記者牟蘭／攝影)

慈濟基金會美國紐約 分會的志工3日走訪受災民眾，為他們提供援助；慈濟表示，水災中財產損失的租客，無論移民身分，可致電慈濟，電話(718)888-0866，申請200元到800元的補助。