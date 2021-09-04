華埠圖片展悼九一一恐襲 籲重開柏路

黃華清(前排左五)聯合多華裔組織舉辦紀念圖片展，呼籲重開柏路。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

為悼念九一一恐怖襲擊20周年，美國 酒店華裔 協會將在曼哈頓華埠 舉辦圖片展，永不忘當年之痛，更藉此呼籲重開昔日的主幹道柏路(Park Row)；主辦方表示，接連的天災疫情加劇了對華埠經濟的衝擊，而作為連結下城等重要地標的主幹道，重開柏路已迫在眉睫。

美國酒店華裔協會主席黃華清作為911的親歷者，去年更在感染新冠肺炎後得以倖存痊癒，他3日表示，協會從五年紀念一直辦到20年，為的就是讓人們永遠不忘這段殘酷、慘痛的歷史。

黃華清2020年在感染新冠後一度重病入院，但最終挺了過來；他說，今年正直九一一恐襲20周年，更讓他重燃為華埠爭取權益的鬥志。

他表示，15年前協會就曾召集民眾向民選官員施壓，稱關閉柏路會對華人社區經濟造成嚴重傷害，旅遊大巴及車輛需要繞道才能來到華埠；如今這麼多年過去，華埠更在新冠的重壓下再次變成得空無一人，小商業、酒店等再次陷入低谷。

今年的圖片展會將「重開柏路」这一議題再次展現到民眾眼前，黃華清表示，政府重建世貿，令金融區生氣勃勃，重現輝煌；而與其相鄰的華埠則因主幹道關閉，嚴重缺乏車位，商家生意與日俱下，毫無生機。

第一選區民主黨市議員候選人馬泰(Christopher Marte)也來到現場，他表示，願意和華埠站在一起，為重開柏路建言獻策。

圖片展將於10日(周五)在華埠溫德姆花園酒店(Wyndham Gardens Hotel)舉行開幕典禮，11日(周六)在同一地點開展，時間為上午10時至下午5時。