挑戰地表最長紐約超馬 羅維銘盼成華人第一

紐約華僑文教中心主任陳永豐(右三)及紐約台灣會館第19屆理事長方秀蓉(右五)等為羅維銘(右四)加油打氣。(記者張心／攝影)

台灣 著名超級馬拉松 選手羅維銘，將於5日挑戰紐約 3100哩超馬比賽，期許自己能成為世界上首位年紀50歲以上的完賽選手。

人稱「超馬鐵彈子」的羅維銘，2002年自陸軍特種部隊退伍後，機緣巧合結緣超馬，「退伍後在給大老闆當保鏢，同事看到我就說，你體能那麼好，怎麼不跑跑馬拉松？」

開始嘗試後，羅維銘發現跑馬是人類追求極致的自我堅持，與羅維銘自身個性非常相似，「人活著一定要有目標和價值，馬拉松讓我明白，跑步就是我人生的目標。」

自此將超馬視為人生理想的羅維銘，開始了迄今已逾20年的馬拉松生涯，跑遍世界各地大小比賽，獎項榮譽拿到手軟，而論及其中辛酸苦辣，羅維銘也坦然，「挫折很多，經歷了不少困難，但也明白，難的時候要微笑，笑一笑就都過去了。」

不知是因為經年累月的訓練，還是樂觀快樂心態的加持，今年58歲的羅維銘被朋友誇讚看起來像30幾歲，他聽聞還得意地把帽子摘下，指著自己烏黑的頭髮說，「看是不是保養的很好？哈哈，人要多笑，微笑是人類共同的語言。」

而論及為何被稱為「超馬鐵彈子」，羅維銘展開手掌盯著握在手間的10個小鐵球，「我每天跑步的時候就在手裡轉這些鐵蛋，鐵蛋也喻為「鐵膽」，一方面給自己壯膽，一方面也讓跑步過程不那麼枯燥。」羅維銘說，邊跑邊轉鐵球，讓超跑多了種輕鬆的生活感，也鍛煉了手上的穴道，增強了心肺功能，「健康就掌握在自己手上。」

羅維銘表示，目前人生最大心願，就是完成3100哩的地表最長超馬比賽，及打破世界紀錄，成為華人超馬先鋒。

這項由The Sri Chinmoy Marathon主辦的超越自我3100哩挑戰賽，始於1985年，是世界上賽制最長的馬拉松比賽，每年6月至8月於紐約皇后區舉行，今年則因疫情關係時間改9月；選手們要在賽道跑5649圈，比賽時間共52天，每天18小時；在嚴苛的賽制下，自25屆以來僅有50人順利完賽。

紐約華僑文教中心主任陳永豐及紐約台灣會館前任理事長方秀蓉等，專門為羅維銘加油打氣，陳永豐說，「這不僅是一個比賽，也是意志的表現，羅維銘即將完成的是歷史性的階段。」方秀蓉表示，「我們專門成立了啦啦隊，到時持續為羅維銘加油打氣，相信他肯定可以順利完賽。」

今年比賽將在皇后區的Thomas Edison Career High School舉行，賽程從9月5日持續至10月26日，每天比賽時間從上午6點到凌晨12點，中間6小時為選手的休息時間。

「我帶著堅定的信念參賽，相信這會是我夢寐以求的巔峰。」羅維銘說。