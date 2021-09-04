紐約客談／疫苗卡詐騙、檢查鬆懈 市府政策放鬆 背離初衷

自新冠疫苗 開始接種以來，兜售偽造疫苗卡的行為就層出不窮，日前新州一女子因銷售偽造疫苗卡被捕控罪，而紐約市 也進一步放鬆規定，以往只有完全接種者才可光顧室內經營場所，但13日起，只打一劑者也可進入，再加上一些商家對不入場疫苗証的檢查愈發鬆懈，都顯示逐漸偏離市府出台該政策的初衷。

被捕的新州女子近日來在Instagram上銷售200元一張的偽造疫苗証，已經賣出250張，其中還有13張是賣給被市長要求接種疫苗的政府職員；購買者若額外支付250元，就能將名字錄入州府的疫苗接種認證系統，詐騙 之猖狂令人愕然。

而在市府層面，市長白思豪也進一步放鬆了要求，稱未接種的人們若非常想進餐館吃飯，只要馬上去疫苗點施打一劑，拿著疫苗卡回來就能進餐廳，該政策無視接種者要在第二劑注射兩周後疫苗才開始發揮功效的科學事實，絕非好主意。

再者，商家們查看疫苗接種紀錄的力度也鬆緊不一，有的不會要求顧客在出示疫苗卡的同時一併拿出身分證件，有的酒吧更是睜一隻眼閉一隻眼，想出示就出示，沒主動出示也不會追著要。

這樣的執行力度，加上政府越來越鬆的要求，及混跡於市面的虛假詐騙，政府出台的政策能在多大程度上保護民眾，尤其是那些已經接種的民眾，真的要畫個大大的問號。

（紐約客談，每周二至周六見報）