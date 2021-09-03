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洪水漫大腿 華婦帶3孩逃命

記者顏潔恩／紐約報導
車庫內的多個物品被浸泡在水中，損失慘重。(林艾玲提供)
車庫內的多個物品被浸泡在水中，損失慘重。(林艾玲提供)

紐約市9月1日遭遇颶風艾妲餘波襲擊，創紀錄豪雨使各地淹水，眾多家庭慘遭水漫金山；史泰登島華裔家庭地下室水位急劇上升到大腿處，女主人驚覺不妙，慌忙帶三兒女逃災，困在車內三小時後，確保安全才敢返回家中。

居住史泰登島的華裔林艾玲2日表示，1日晚間8時左右，發現暴雨導致的洪水開始從外流入車庫，接著衝入地下室和廁所；雨水混雜著泥沙土和髒物一併灌進家裡，她和15歲的大女兒先是不顧骯髒，拿著水瓢往外舀水。

2日整個早晨，林艾玲和孩子用水瓢將殘餘的水舀走。(林艾玲提供)
2日整個早晨，林艾玲和孩子用水瓢將殘餘的水舀走。(林艾玲提供)

但到了晚間9時左右，洪水來勢更凶，一下子大水漫灌進地下室，水位上漲到林艾玲的大腿處；當下她和女兒意識到不能再待在屋裡，趕忙到樓上收拾重要物品，再喊來12歲和6歲的孩子，四人一起躲到屋外車上避難。

林艾玲說，事發時丈夫剛好不在家，她害怕整個屋會被淹沒、又擔憂浸水後家中電線短路會導致觸電，再三衡量覺得躲到車上更妥當；最年幼的孩子抓著每日睡覺抱著的洋娃娃，嘴裡直喊「好可怕！」車窗往雷雨交加，也不知什麼時候才會停止，她也很茫然。

車庫門被外頭的重力壓到變形扭曲。(林艾玲提供)
車庫門被外頭的重力壓到變形扭曲。(林艾玲提供)

在外折騰約三小時後大雨漸弱，她才帶著身心俱疲的孩子們回到屋中，到二樓休息。林艾玲說，2日早上車庫的水都沒完全退去，洗衣機、烘乾機、跑步機、行李箱都被雨水浸濕泡損壞，損失慘重；車庫門則被洪水中漂浮的重物撞到變形；地下室的衛生間裡，雨水淹過整個馬桶和洗手盆，退去後留下層層泥沙和雜草混合的褐色污物。

衛生間的馬桶和洗手盆都積累了一層土。(林艾玲提供)
衛生間的馬桶和洗手盆都積累了一層土。(林艾玲提供)

林艾玲一整天都在收拾殘局，身心俱疲，甚至想要換房子到地勢較高區域；但她表示，聽說還有很多人在災情中喪命，不由感到心有餘悸，自己和家人並無大礙已是萬幸。

洪水 史泰登島 華裔

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