水災財產損失 90天內可申請賠償

紐約遭遇颶風艾妲的暴雨侵襲,損失慘重。(本報檔案照)

紐約市 9月1日因颶風艾妲(Ida)帶來的暴雨侵襲,多地房屋被淹,造成財物損失;市府提醒,受災民眾可在90天內向市主計長辦公室(NYC Comptroller's Office)申請賠償,若聯邦準批,民眾或也可向聯邦急難管理局(FEMA)申請救災款項。

申請人可在災害發生的90天內,通過eClaim電子系統、郵寄、或親自到辦公室的三種方式提交填寫好的表格,市主計長辦公室將會對個別申請進行調查和裁決;表格可在網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/中搜到。

欲採用電子提交方式,可瀏覽網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/e-filing/;郵寄或面交可於每周二、三、四早上10時至下午1時提交,收件人:Office of the New York City Comptroller,地址:1 Centre Street, Room 1225, New York, NY 10007。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)已向聯邦政府請求將包括紐約市、長島 在內的14個下州郡(county)列為緊急災區,若獲拜登總統批准,災民可向聯邦急難管理局申請援助。

14個郡包括紐約(曼哈頓)、國王郡(布魯克林)、皇后區、布朗士、里奇蒙(史泰登島)、納蘇(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk),Dutchess、橙郡(Orange)、普特南郡(Putnam)、洛克蘭郡(Rockland)、蘇利文(Sullivan)、阿爾斯特(Ulster)以及威徹斯特(Westchester)。

在遞交申請前,災戶要先完成保險 理賠的申請程序,向保險公司交代損失金額,並取得報告;切記要保存好所有證明災難情況的證據,例如影片和圖片,之後憑藉這些文件在網上向當局申請援助。

當局有可能提供最高額3萬3000元的援助款項,欲知更多詳情,可瀏覽DisasterAssistance.gov或致電(800) 621-3362查詢更多。

若民眾投保了商業保險,應聯繫個別的保險經紀進行理賠諮詢;受到新冠疫情的影響,加上災戶眾多,各保險公司將受理大量的保險申請,速度恐有所減緩,因此應立即取得聯繫,並保管好相關證據。