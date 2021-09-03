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水災財產損失 90天內可申請賠償

記者顏潔恩／紐約報導
紐約遭遇颶風艾妲的暴雨侵襲，損失慘重。(本報檔案照)
紐約遭遇颶風艾妲的暴雨侵襲，損失慘重。(本報檔案照)

紐約市9月1日因颶風艾妲(Ida)帶來的暴雨侵襲，多地房屋被淹，造成財物損失；市府提醒，受災民眾可在90天內向市主計長辦公室(NYC Comptroller's Office)申請賠償，若聯邦準批，民眾或也可向聯邦急難管理局(FEMA)申請救災款項。

申請人可在災害發生的90天內，通過eClaim電子系統、郵寄、或親自到辦公室的三種方式提交填寫好的表格，市主計長辦公室將會對個別申請進行調查和裁決；表格可在網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/中搜到。

欲採用電子提交方式，可瀏覽網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/e-filing/；郵寄或面交可於每周二、三、四早上10時至下午1時提交，收件人：Office of the New York City Comptroller，地址：1 Centre Street, Room 1225, New York, NY 10007。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)已向聯邦政府請求將包括紐約市、長島在內的14個下州郡(county)列為緊急災區，若獲拜登總統批准，災民可向聯邦急難管理局申請援助。

14個郡包括紐約(曼哈頓)、國王郡(布魯克林)、皇后區、布朗士、里奇蒙(史泰登島)、納蘇(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)，Dutchess、橙郡(Orange)、普特南郡(Putnam)、洛克蘭郡(Rockland)、蘇利文(Sullivan)、阿爾斯特(Ulster)以及威徹斯特(Westchester)。

在遞交申請前，災戶要先完成保險理賠的申請程序，向保險公司交代損失金額，並取得報告；切記要保存好所有證明災難情況的證據，例如影片和圖片，之後憑藉這些文件在網上向當局申請援助。

當局有可能提供最高額3萬3000元的援助款項，欲知更多詳情，可瀏覽DisasterAssistance.gov或致電(800) 621-3362查詢更多。

若民眾投保了商業保險，應聯繫個別的保險經紀進行理賠諮詢；受到新冠疫情的影響，加上災戶眾多，各保險公司將受理大量的保險申請，速度恐有所減緩，因此應立即取得聯繫，並保管好相關證據。

霍楚2日一早便簽署緊急聲明，希望聯邦批准紐約州14個郡的聯邦救災申請。(取自州長...
霍楚2日一早便簽署緊急聲明，希望聯邦批准紐約州14個郡的聯邦救災申請。(取自州長Flickr)

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