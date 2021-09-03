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紐約強制教職員打疫苗拒豁免 工會告市府

記者金春香／紐約報導
針對紐約市政府不允許教師提供醫療或信仰證明以豁免接種疫苗，教師聯合工會控告市府，要求州府介入調解；圖為曼哈頓一間公立小學的教師在進行開學前的準備工作。(Getty Images)
針對紐約市政府不允許教師提供醫療或信仰證明以豁免接種疫苗，教師聯合工會控告市府，要求州府介入調解；圖為曼哈頓一間公立小學的教師在進行開學前的準備工作。(Getty Images)

紐約教師聯合工會(UFT)2日表示，市府強制公校教職員工接種疫苗違背聯邦和州法，也有違教職員的合約內容；因與市府協商未果，為保證有醫療或信仰證明的教職員豁免接種疫苗，UFT決定控告市府，已投訴至州府公共雇員關係委員會(Public Employment Relations Board)，要求介入調解。

紐約市府此前允許公校教師在接種疫苗和定期檢測中二選一，但Delta變種病毒肆虐，為確保公校安全，市長白思豪(Bill de Blasio)上月23日宣布，全市公校教職員必須在9月27日前接種至少一劑疫苗，新規涵蓋教師、餐廳人員和外部合同工等所有公校人員。

UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，市府突然宣布的強制疫苗接種要求，有違此前的二選一政策；市府不顧那些確實因免疫系統衰弱無法接種疫苗的員工的安危，不提供任何可替代選項，且直接拒絕支付薪資的行為，極不合理。

穆格魯說，UFT一直支持工會成員接種疫苗，但市府竟拒絕任何協商，無視有特殊情況，無法接種員工的實際需求。

根據投訴書，按市府規定，有醫療豁免的教職員工可以使用各自所剩的病假，但不能超過90天，一旦病假用完，市府將停止支付工資，員工也會失去健康保險；有宗教信仰豁免的員工則不能使用病假，只能使用自己積攢的休假日，用完後就失去工資和健保。

根據8月底的教育局數據，全市公校員工中約有63%已經接種，由於不少教職員工在紐約市外接種，因此實際數字會更高；UFT估計，80%的成員已經接種。

穆格爾表示，雖然新學年沒有網課選項，但身體虛弱的學生仍可以視訊上課，此類學生約有5000人；有醫療豁免的教師，就可以為這些學生提供遠程教學。

教育局回應，疫苗強制令是為確保學生和教職員工的安全，他們將繼續與UFT協商，希望達成有益公校所有人的協議。

疫苗 公校 紐約市

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