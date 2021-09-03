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地鐵全線停運 霍楚：將徹查MTA應急準備是否充分

記者和釗宇／紐約報導
霍楚表示，將徹查大都會運輸署的災情應對。（州長辦公室提供）
霍楚表示，將徹查大都會運輸署的災情應對。（州長辦公室提供）

Ida颶風餘波導致紐約市地鐵全線停運，通勤客被困；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，將徹查大都會運輸署(MTA)的災情應對是否充分。

霍楚說，州府的首要任務是處理災情，盡量保護民眾的生命財產安全；儘管目前還未到追責的時候，但災情處理過後將徹查MTA是否準備充分，「我們是否給了民眾足夠的警示？有沒有讓民眾得知災情？是否應該早一點關閉地鐵？是否與氣象預告部門溝通不力？有沒有做好足夠的準備？」

她說，「我將極力尋求這些問題的答案，當MTA做出回應後，我們將會公之於眾，因為每一次危機都是學習和進步的機會，讓我們能夠更好的應對未來的危機。」

截至2日午間，紐約地鐵大部分線路已經恢復運營，長島鐵路(Long Island Railroad)也恢復運營，北線鐵路(Metro-North)三分之二的線路恢復運營；MTA代主席利博(Janno Lieber)表示，「沒人預料到我們能夠如此快的恢復運營。」

長島鐵路2日早間12時30分暫停運營，主席伍華偉(Phillip Eng)則表示，線路恢復工作2日早4時就已開始，截至中午12時，所有11條線路都已恢復全部運營；他說，暫停運營的決定「很艱難」，但是是正確的，因為能見度太低，「長島鐵路的員工們在極其惡劣的條件下仍能盡快讓整個系統恢復工作，因為他們的努力，才有效限制了這次災害的影響。」

長島鐵路 紐約市 MTA

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