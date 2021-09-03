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紐約客談／大雨就癱瘓 美國基建積重難返

紐約客談

兩周之內，紐約市連遭暴雨，降雨量紀錄不斷被刷新，各區水漫金山、地鐵大面積停運、全城癱瘓，更有數十人死亡。許多人感慨，美國基建太過老舊，確實到了大規模翻修的時候了。

於是，在災後記者會上，民主黨一眾民代也開始集體呼籲，盡快通過1兆元的基建法案和3.5兆的新財年預算，翻修基建應對氣候變暖，在下一次災害之時才不至於如此狼狽。

的確，基建無論如何都是應該翻修的；畢竟，紐約市地鐵百年多以前就已修建，大部分高速公路也在70年以上，隨著逐年破損折舊，早已無法應對人口的增長和各種天災。

然而，即便基建法案通過，1兆元也只是杯水車薪；因為美國也不是100年前的美國，如今的美國，面對基建翻修其實是有心無力，因為成本太高了。

舉個例子，紐約市L線地鐵隧道翻修，總長度1.4哩，耗資達到8億元；假設按照相同的成本翻修全市665哩的地鐵，總耗資將近4000億元；也就是說，1兆元的全美基建法案，40%要拿來修紐約地鐵，當然是不可能的。

其實，美國基建成本極高是正常的，因為在這樣一個成熟度極高的社會，中間環節極多，無形中提高了成本；開一個項目，要協調工會、地產商、周邊居民利益，還要耗時進行環境評估，導致工期一拖再拖，成本一再提高，效率一再降低，但這些成本卻又不得不承擔。

基建成本太高的問題很難解決，畢竟每一個中間環節都有利益存在，「百萬漕工衣食所系」，原本進步的力量演變成大而不能倒的利益集團，這是人類文明發展的一個通病，美國也難以倖免。

紐約市 美國 地鐵

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