水災中沉著救乘客 紐約公車司機獲州長表彰

霍●●●楚(前左)對颶風中拯救乘客的皇后區公車司機阿蒙特(前右)表達感謝。（州長辦公室提供）

州長霍楚 2日表彰在1日艾妲颶風襲擊紐約時堅守崗位的14萬5000名一線搶險人員，特別表彰皇后區公車司機阿蒙特(Rosa Amonte)，稱讚她在危難時刻奮不顧身搶救乘客的英勇行為，是「上帝送給紐約人的禮物」。

影音來源：州長辦公室

阿蒙特在1日晚冒著暴雨駕駛Q58公車行駛在皇后大道時，面對眼前齊腰深的積水，她選擇勇敢將車開到安全的路面；她對記者說，「我什麼都沒想，只覺得那一刻唯一要做的事情，就是確保把乘客們帶到安全的地方」。

根據公車內乘客拍攝的視頻，當晚所有人只能站在車椅上，車廂內的水已經淹到小腿。「我只是專注開車，等確定安全了，打開車門回頭，才發現洪水 傾瀉而出」，阿蒙特回想起來心有餘悸，「乘客們一直在給我加油，所以我完全不知道車內是什麼情況，原來裡面早已水流成河。」

霍楚2日特別提名稱讚阿蒙特，「她做了一件偉大的英雄般的事跡，她是上帝送給紐約人的禮物」。

46歲的阿蒙特已當了八年紐約市 公車司機，面對州長和社會各界紛至沓來的褒獎，阿蒙特謙虛表示，「我只是像其他公車司機一樣做好本職工作，其實我所有的同事都是英雄；如果再來一次這樣的情況，我還是會奮不顧身拯救我的乘客。」