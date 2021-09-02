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艾妲颶風致500年一遇強降雨 美東28死 紐約市12死

霍楚宣布紐約市及周邊受災地區進入緊急狀態

颶風艾妲襲紐約 重災區皇后區8死 含86歲華嫗殞命

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(前排左一起)、市長白思豪(Bill de Blasio)與州長霍楚(Kathy Hochul)2日走訪183街倒塌的事故房附近。(理查茲辦公室提供)
理查茲(前排左一起)、市長白思豪(Bill de Blasio)與州長霍楚(Kathy Hochul)2日走訪183街倒塌的事故房附近。(理查茲辦公室提供)

颶風艾妲(Ida)來襲，紐約、新州與賓州有至少20人因災情喪生，紐約市皇后區成為重災區，八人殞命，其中有人因在非法出租的地下室內居住，因突然湧入的洪水死亡，還有一名86歲華人女性長者在住宅內死亡。

根據警方消息，市警108分局於1日晚10時收到第一起報案，稱在木邊64街附近的一棟住宅內，出現洪澇問題；警方趕往現場後，發現一名50歲的男子、48歲的女子與兩歲的男童失去知覺，因傷勢過重被救援人員宣布當場死亡。

市警112分局於1日晚10時40分收到第二起報案，稱在森林小丘61路夾大中央公園大道(Grand Central Parkway)的一棟公寓樓內，因暴雨造成屋內設施損壞；警員立即趕往現場調查，發現一名48歲的女性在住所內失去知覺，後將她送往森林小丘醫院急救，被宣布不治身亡。

市警103分局於1日晚11時15分收到報案，稱在183街一棟住宅因暴雨地基牆(Foundation Wall)倒塌；警方趕往現場後，在事故房內發現一名22歲的男子與45歲的女性失去知覺，該男子因傷勢過重，被急救人員當場宣布死亡，這名女性送醫搶救後，被宣布不治身亡。

市警110分局於1日晚23時59分左右，收到第四起報案，稱位於84街附近的一棟住宅附近有洪澇災害；警方到達現場後，發現一名86歲的華裔長者失去知覺，因傷勢過重，被救援人員宣布當場死亡。

警方還表示，因在大中央公園大道五出口附近發生車禍，警方在現場發現一名身分不明的男屍，案件尚在調查中。

根據警方消息，所有案件均在調查中，死者的姓名尚未公布，若有任何一起案件的知情者請提供線索。

截至2日上午，法拉盛、貝賽與新鮮草原等華人聚集區的街道仍有大量積水尚未清理；國會眾議員孟昭文在聲明中表示，她的選區因暴雨受到前所未有的破壞，目前尚在恢復中；她感謝總統拜登為紐約提供援助，呼籲聯邦政府盡快批准當地的自然災害申請，幫助居民彌補因惡劣天氣造成的損失。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，因氣候變化，惡劣的暴風雨天氣會更經常襲擊紐約；他說，若當局不積極應對這種變化，未來可能失去更多的生命。

紐約市 暴雨 皇后區

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