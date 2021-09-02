賈西亞獲任命州府營運總監…重用女性 霍楚想擺脫葛謨陰影

霍楚任命前紐約市清潔局長、前民主黨紐約市長參選人賈西亞擔任州府運營總監。（記者和釗宇／攝影）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)1日宣布，任命前紐約市 清潔局長、在今年曾參選紐約市長的賈西 亞(Kathryn Garcia)擔任州府營運總監(director of state operations)；該崗位屬於核心成員，對制定政策有重大影響力。

除賈西亞外，霍楚也任命紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)的法律顧問艾斯納(Neysa Alsina)擔任疫情救助特別顧問；霍楚稱賈西亞和艾斯納都是「有巨大成就且盡心盡力的公務員」，「她們懂得如何高效運作政府，將對改善州府運作、重建信任起到幫助作用。」

賈西亞則通過推特感謝霍楚的任命，「我的整個職業生涯都是在服務紐約人，感謝霍楚州長給我這次機會繼續服務大眾，讓我們完成這個任務。」

賈西亞在6月的民主黨紐約市長初選中得票率排名第二，僅以微弱劣勢不敵布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)；競選期間，賈西亞將自己定位為具有豐富市政經驗的問題解決者，協助改善了紐約市可負擔住房問題、修建更多環保基礎設施，而且在疫情期間掌管食品供應；在州府營運總監任上，賈西亞將領導州府眾多政策顧問，制定施政方針。

除賈西亞和艾斯納外，霍楚上任以來已任命多名女性擔任要職，包括上周任命季歐(Karen Persichilli Keogh)將擔任作為州長辦公室最高階官員的州長秘書(secretary to the governor)，范恩(Elizabeth Fine)則將擔任州長顧問；分析認為，選擇眾多女性擔任要職，霍楚或意在擺脫前任葛謨(Andrew Cuomo)治下州府辦公室環境不健康的惡名。